Second-Hand Hamburg: So trendy ist Vintage!

TAG24 hat für Dich die zehn besten Second-Hand-Shops in Hamburg zusammengestellt. Stilbewusst einkaufen? Das geht auch zum kleinen Preis!

Von Sarah Popp

Hamburg - Shopping Queens und Kings aufgepasst! Stylische Mode muss nicht immer teuer sein. Shopping in einem Second-Hand in Hamburg macht's möglich!

Nachhaltige Mode zum kleinen Preis? Second-Hand in Hamburg macht's möglich! (Symbolbild) © 123rf/viewapart Du bist auf der Suche nach außergewöhnlichen It-Pieces für Deinen Kleiderschrank? Dann solltest Du diesen Second-Hand-Stores in Hamburg auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Vintage Kleidung liegt wieder voll im Trend. Ob 70er-Jahre-Blumenprint, 80er-Jahre-Neonlook oder sportliche 90er-Jeanshose: Retro-Teile sind voll in Mode. Die vielfältige Auswahl an Second- Hand-Shops in Hamburg bietet Dir Vintage Mode, aktuelle Trends sowie einzigartige Designer-Stücke! Neben Alltagsbekleidung und Festmode hat die Hamburger Second-Hand-Szene sogar traumhafte Brautkleider aus zweiter Hand im Angebot. TAG24 hat für Dich die Top 10 Läden in Hamburg zusammengestellt. Du möchtest noch mehr Tipps und Ausflugsideen in und um Hamburg erhalten? Dann schau gerne in unserem Hamburg entdecken: Ratgeber vorbei.

Top 10 Second Hand Läden in Hamburg

Du bist auf der Suche nach einzigartigen Vintage Styles? Wo die besten Second-Hand-Stores in Hamburg zu finden sind, verrät Dir TAG24. Die Angaben zu Öffnungszeiten stammen von März 2023 und sind ohne Gewähr.

1. Oxfam: Shoppen und anderen dabei helfen!

Bei Oxfam kannst Du shoppen und zeitgleich helfen! © Bernd Willeke Oxfam Bei Oxfam kannst Du nicht nur nachhaltige Mode kaufen, sondern auch noch Gutes bewirken. Oxfam unterstützt mit Deinem Kauf weltweite Hilfsprojekte in der Nothilfe- und Entwicklungsarbeit. In diesem Second-Hand-Laden in Hamburg kannst Du sowohl Second-Hand-Mode als auch Vintage Kleidung, Accessoires und Schuhe shoppen. Neben Damen- und Herrenbekleidung lassen sich bei Oxfam auch Kindermode und Spielzeug finden. Du liebst Designerware? Mit etwas Glück kannst Du beim Stöbern große Marken zu niedrigen Preisen entdecken. Je nach Standort bietet dieser Second-Hand in Hamburg auch Dekoartikel, Glasware, Heimtextilien, Bücher, DVDs, CDs und saisonales Dekor für Weihnachten und Ostern an. Passend zur Jahreszeit kannst Du bei Oxfam auch Faschingskostüme, Trachtenmode oder Halloweenoutfits kaufen. Du möchtest Deinen Kleiderschrank aussortieren und weißt nicht, wohin mit den Sachen? In diesem Second-Hand in Hamburg kannst Du rund ums Jahr gut erhaltene Spenden abgeben. Adresse: Hamburg-Hoheluft



Hoheluftchaussee 58



20253 Hamburg Weitere Standorte in Hamburg findest Du auf der Website

Weitere Standorte in Hamburg findest Du auf der Website shops.oxfam.de/shops Öffnungszeiten: montags bis freitags: 10 bis 19 Uhr



samstags: 10 bis 14 Uhr



2. Starling Fashion: Designer-Second-Hand Hamburg

Bei Starling Fashion gibt es nachhaltige Mode von namenhaften Designern. © Starling Fashion Starling Fashion: Ein Designer-Second-Hand in Hamburg, der Modeträume wahr werden lässt! Hier kannst Du große Marken zu kleinen Preisen finden. Bei Starling Fashion gibt es Damenmode in Größe S-XXL. So können Fashionistas jeglicher Figur hier ein neues Lieblingsteil finden. Passend zum Outfit bietet Starling Fashion auch Accessoires, Schuhe und Schmuck an. Für das perfekte Shoppingerlebnis bietet dieser Second-Hand in Hamburg natürlich nur gepflegte und tadellose Mode aus zweiter Hand an. Dass nachhaltige Kleidung nicht langweilig sein muss, beweist dieser Designer Second-Hand in Hamburg mit Waren von namenhaften Modeschöpfern. Neben wechselnden Rabatt-Aktionen bietet Starling Fashion auch einen Winter- und Sommersale an. Dank freundlicher Beratung kann man sich beim Stöbern in diesem Second-Hand in Hamburg so richtig wohlfühlen! Adresse: Starling Fashion



Barmbeker Str. 181



22299 Hamburg

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 10.30 bis 18.30 Uhr



samstags: 10.30 bis 13.30 Uhr



3. HUMANA: Second-Hand & Vintage-Kleidung

Humana Second-Hand bietet eine große Auswahl an Damen- und Herrenbekleidung an. (Symbolbild) © 123rf/antoniodiaz Diesen Second-Hand in Hamburg gibt es gleich 5x! Bei Humana gibt es Herren und Damenbekleidung unterschiedlichster Marken. Die vielfältige Auswahl an Kleidung ist hierbei nicht nur nach Größen, sondern auch Farben sortiert. So kannst Du nach Herzenslust stöbern und tolle neue Looks zusammenstellen. Neben großen und kleinen Marken findet man bei Humana mit etwas Glück auch echte Designerschätze. Zudem besitzt der Second-Hand in Hamburg auch eine kleine, feine Vintageabteilung. Hier kannst Du nicht nur auf modische Zeitreise gehen, sondern auch aktuelle Trends wiederfinden. Bei Humana gibt es passend zum neuen Outfit natürlich auch Accessoires, Schuhe und Taschen. Je nach Saison kannst Du hier auch Faschingskostüme, Dirndl und Bademode kaufen. Adresse: Humana



Gertigstraße 19



22303 Hamburg Weitere Standorte findest Du auf der Website

Weitere Standorte findest Du auf der Website humana-second-hand.de/mode/shops.html#hamburg Öffnungszeiten: montags bis freitags: 10 bis 19 Uhr



samstags: 10 bis 18 Uhr



Tipp: Schnäppchenfüchse aufgepasst! Humana bietet nicht nur regelmäßige Rabattaktionen und Sales an, sondern auch eine Kundenkarte.

4. Zeitgeist Vintage: Nachhaltige Mode mit Stil

Bei Zeitgeist Vintage gibt es neben Seccond-Hand-Kleidung auch eine eigene reworked collection mit Mode, Taschen und Accessoires. © Zeitgeist GmbH Zeitgeist Vintage hat sich dem Motto verschrieben: Auch nachhaltige Mode kann fashionable sein! Der Second-Hand-Laden in Hamburg setzt auf einen Mix aus Umweltbewusstsein und coole Styles. In urbaner Atmosphäre kannst Du hier Second-Hand und Vintage Mode aus vergangenen Zeiten shoppen. Ob 80er-Retro-Pullover, 90er-Mom-Jeans oder 2000er-Crop-Top: In diesem Second-Hand in Hamburg gehst Du auf modische Zeitreise. Für außergewöhnliche Looks sorgt auch die eigene reworked collection von Zeitgeist Vintage. Hierbei werden Kleidungsstücken, Taschen und Schmuck mit Löchern oder kleinen Fehlern ein zweites Leben eingehaucht. Durch kreative Upcycling-Ideen kannst Du hier einmalig schöne Second-Hand-Teile erstehen, die neu interpretiert und designt wurden. Bei Zeitgeist Vintage gibt es wiederkehrende Rabattaktionen und Sales. Zudem bietet dieser Second-Hand in Hamburg einen Online-Shop mit mehr als 3000 verschiedenen Marken. Adresse: Zeitgeist Vintage



Ballindamm 9



20095 Hamburg

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags: 12 bis 18 Uhr



freitags und samstags: 12 bis 20 Uhr



5. Second Schanze: Individuelle Second-Hand-Mode

So geht shoppen in Hamburg: Second Schanze bietet extravagante Mode aus zweiter Hand! (Symbolbild) © 123rf/terovesalainen Du möchtest mal wieder so richtig in Hamburg shoppen gehen? Dann solltest Du dem Laden Second Schanze unbedingt einen Besuch abstatten! Im Stadtteil Eimsbüttel erwarten Dich dieser Second-Hand in Hamburg mit stylischer Mode aus zweiter Hand. Ob bekannte Markenware oder individueller Einzelfund von Hamburger Designern: Hier findest Du garantiert ein neues Trendteil für Deinen Kleiderschrank! Neben einem vielseitigen Angebot an Damenbekleidung bietet Second Schanze auch Schuhe, Taschen und Accessoires. Sogar Guido Maria Kretschmers Shopping Queen Bus hat hier schon Halt gemacht! Wenn das kein gutes Omen für Deinen nächsten Shoppingtrip ist? Adresse: Second Schanze



Weidenallee 54



20357 Hamburg Öffnungszeiten: montags: geschlossen



dienstags bis freitags: 11 bis 19 Uhr



samstags: 11 bis 16 Uhr



6. Picknweight: Kilo Second-Hand-Shop

Bei Picknweight heißt es einkaufen zum Kilopreis! (Symbolbild) © 123rf/ventdusud Shoppen zum Kilopreis: So etwas kennt man sonst nur vom Hamburger Wochenmarkt! Bei Picknweight kannst Du stylische Vintage und Second-Hand-Mode zu günstigen Preisen nach Gewicht kaufen. Der Second-Hand in Hamburg bietet alles, was Fashionvictims lieben. Neben aktueller Markenware für Damen und Herren kannst Du hier auch Vintage Mode aus sämtlichen Jahrzehnten finden. Wie wäre es zum Beispiel mit einer trendigen Sommerbluse mit wildem Mustermix? Passend zum neuen Outfit gibt es bei Picknweight natürlich auch Accessoires, Taschen und Schuhe. Um den Preis auch stets im Blick zu behalten, findest Du im Store Waagen und Angaben zu den jeweiligen Kilopreisen. Hier kannst Du stylische Looks aus einer Vielzahl von Kleidung in sämtlichen Farben, Mustern und Größen kreieren. Natürlich bietet der Second-Hand-Laden in Hamburg auch wiederkehrende Rabattaktionen an, um beim Shoppen noch mehr zu sparen! Adresse: Picknweight



Beim Grünen Jäger 16



20359 Hamburg Öffnungszeiten: montags bis samstags: 11 bis 20 Uhr



Tipp: Bei einem Besuch im Picknweight solltest Du ausreichend Zeit zum Stöbern einplanen. Second-Hand-Neulinge finden sich hier durch die Sortierung nach Farbe und Größe der Ware jedoch schnell zurecht!

7. Vintage Revivals: Einzigartige Vintage Mode

Bei Vintage Revivals gibt es ausgefallene Second-Hand und Vintage- Mode. (Symbolbild). © 123rf/antoniodiaz So vielfältig ist shoppen in Hamburg: Second-Hand-Mode und Vintage Kleidung zu kleinen Preisen findest Du bei Vintage Revivals! Entdecke einmalige It-Pieces für Frauen und Männer und erstelle Dir coole Outfits mit dazu passenden Accessoires, Taschen und Schuhen. Dieser Second-Hand in Hamburg lässt Retro-Herzen höherschlagen! Ob 90er- Jahre-Jeans, 80er-Tropical-Hemd oder 70er Jahre Blumenkleid: Hier findet garantiert jeder ein einzigartiges Lieblingsteil für den Kleiderschrank. Neben unbekannten und kleinen Marken der letzten Jahrzehnte bietet Vintage Revivals auch Designer-Mode an. Zudem besitzt dieser Hamburger Second-Hand auch einen eigenen Online-Shop. Du möchtest ein Outfit, das aus der Masse heraussticht? Dann wirst Du bei Vintage Revivals mit Sicherheit fündig! Adresse: Vintage Revivals



Schulterblatt 18



20357 Hamburg Öffnungszeiten: montags bis samstags: 11 bis 20 Uhr



8. Luxussachen: Designer-Second-Hand Hamburg

Luxus und Nachhaltigkeit miteinander vereint: Bei Luxussachen gibt es Designer-Ware aus zweiter Hand. (Symbolbild) © Unsplash/Laura Chouette Du bist auf der Suche nach einem Luxus-Second-Hand in Hamburg? Dann solltest Du Luxussachen einen Besuch abstatten, denn hier ist der Name Programm. Es erwartet Dich gepflegte Designerware aus zweiter Hand. Ob Schmuck, Accessoires, Taschen oder sogar Koffer: Bei Luxussachen werden Modeträume Wirklichkeit. Hohe Qualität und außergewöhnliche Designs, verbunden mit dem Aspekt von Nachhaltigkeit: Designerware wird hier ein zweites Leben geschenkt. Zudem kannst Du mit etwas Glück limited editions und Sammlerstücke aus der Modewelt ergattern. Entdecke die vielfältige Auswahl großer Designermarken und gönn' Dir ein bisschen Luxus im Alltag! Adresse: Luxussachen



Große Bleichen 12 (in der Hamburger Hof Passage)



20354 Hamburg

Öffnungszeiten: montags bis samstags: 10 bis 19 Uhr



Tipp: In diesem Second-Hand in Hamburg kannst Du auch Deine eigenen Designer-Teile verkaufen. Die Bedingungen hierfür findest Du auf der Website des Shops.

9. Secondella: Fashionliebe auf den 2. Blick

Bei Secondella gibt es zauberhafte Vintage Mode und Second-Hand- Kleidung. (Symbolbild) © 123rf/jelena990 Der Secondella Second-Hand in Hamburg ist eine wahre Fundgrube für Fashionverliebte! Der Designer-Second-Hand bietet Dir am Standort Hohe Bleichen edle Mode, Accessoires und Schuhe aus zweiter Hand an. Neben dem Hauptgeschäft besitzt Secondella auch noch ein hauseigenes Outlet, einen Online-Shop und eine Warenannahmestelle. So kannst Du hier nicht nur neue Trends shoppen, sondern auch noch Teile aus Deinem Kleiderschrank verkaufen. Der Designer Second-Hand-Laden in Hamburg bietet Dir eine große Auswahl an namhaften Designern. Du wolltest Dir schon immer einmal eine echte Designerhandtasche gönnen, doch Dir fehlt dazu das nötige Geld? Bei Secondella findest Du die neusten It-Pieces zu günstigeren Konditionen. Hier kannst Du Damen-, Herren- und Kinderbekleidung erstehen. Zudem bietet der Second-Hand in Hamburg regelmäßige Rabattaktionen, Events und Treueaktionen an. Shoppen in Hamburg: Secondella macht Designermode nachhaltiger und erschwinglicher! Adresse:

Secondella



Hohe Bleichen 5



20354 Hamburg

Öffnungszeiten: montags bis samstags: 10 bis 18 Uhr



10. Wandelgewand: Brautkleider Second-Hand

Stilvolle Brautkleider aus zweiter Hand? Wandelgewand macht es möglich! (Symbolbild) © unsplash/Rosemary Williams Für den schönsten Tag im Leben sollte das Kleid etwas ganz besonderes sein. Die richtige Adresse für außergewöhnliche Second-Hand-Brautkleider in Hamburg ist Wandelgewand. Dieser zauberhafte Laden bietet traumhafte Brautkleider aus zweiter Hand bis zu 50 Prozent günstiger an. Ob Boho-, Vintage- oder Mermaid-Stil: Hier findet jede Braut das passende Kleid! Wandelgewand steht für gut erhaltene, preloved Hochzeitskleider, denen neues Leben eingehaucht werden soll. Neben dem nachhaltigen Aspekt ist es ein sehr schöner Gedanke, dass ein Brautkleid mehr als einen großen Auftritt verdient. Wie bei jedem Hochzeitsausstatter kannst Du auch in diesem Second-Hand für Brautkleider einen Anprobetermin für Dich und Deine Liebsten buchen. Zudem kann man hier sogar einen JGA-Abend planen und aus Trockenblumen Haaraccessoires für die anstehende Hochzeit designen. Natürlich kannst Du bei Wandelgewand auch Dein eigenes Hochzeitskleid verkaufen. Die Konditionen hierfür findest Du auf der Website des Shops. Adresse: Wandelgewand



Schlankreye 47



20144 Hamburg Öffnungszeiten : Anprobetermine kannst Du telefonisch oder über die Website buchen.