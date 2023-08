Brunchen in Magdeburg: 10 Locations für den perfekten Sonntag

Brunch in Magdeburg ist immer eine gute Idee. Ob alleine, zu Zweit oder mit mehreren Leuten, in diesen 10 Location gibt's den besten Brunch am Sonntag.

Von Julia Kloß

Magdeburg – Den perfekten Magdeburger Sonntagsbrunch bekommst Du an vielen wundervollen Ecken der Stadt. Die TAG24-Redaktion präsentiert Dir zehn Szenelokale mit einem top Angebot für Brunch in Magdeburg.

Brunch in Magdeburg mit den liebsten Menschen sorgt einfach für gute Laune. (Symbolbild) © 123RF/rawpixel Mit einem vielfältigen Brunch in Magdeburg beginnt man seinen genussvollen Sonntag. Dich erwarten gemütliche Locations, ein freundlicher Service und außergewöhnlich reichhaltige Buffets, die keine Wünsche offen lassen. Man kann z. B. entspannt auf einer Außenterrasse brunchen, während man verschiedene exotische Tiere beobachtet. Die Africambo Lodge im Magdeburger Zoo macht es möglich. Oder wie wäre es mit einem genussvollen Brunch in einer neogotischen Kirche in Alt Prester in Magdeburg? Auch im Stadtpark, im hiesigen Gartenhaus, wird ein leckerer Sonntagsbrunch angeboten sowie in der Zauberküche, die sich direkt im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark befindet. Na, bei diesen einladenden Angeboten, bekommt man doch Lust auf Brunch. Magdeburg und seine Top-Adressen zum Brunchen werden im Folgenden vorgestellt. Weitere tolle Locations in Magdeburg gibt's übrigens im "Leben & Entdecken: Ratgeber" von TAG24.

Der beste Brunch in Magdeburg

Was gibt es Schöneres, als einen Sonn- oder Feiertag mit einem reichhaltigen Essen zu beginnen? In Magdeburg fahren viele Locations ein umfangreiches Buffet für ihre Gäste auf. Wer Frühaufsteher-Kinder hat, freut sich, dass man in Magdeburg ab 9 Uhr brunchen gehen kann. Die meisten Angebote starten aber um 10 Uhr. Wer eher zu den Langschläfern gehört, kann in Magdeburg sogar bis 16 Uhr brunchen gehen - alles kein Problem. Tauche jetzt ein in die Welt von zehn Locations, die einen fantastischen Brunch in Magdeburg ermöglichen. Die Informationen in diesem Artikel stammen von August 2023. Bei Änderungen kann TAG24 leider keine Gewähr geben. Die Reihenfolge der genannten Szenelokale entspricht keiner Präferenz und wurde zufällig gewählt.



Der Brunch im "Alex Magdeburg" bietet jede Menge Zutaten für ein ausgewogenes Frühstück und dazu warme Speisen wie Aufläufe, Pasta oder Eintöpfe. Im Alex kostet der Brunch 16,60 Euro pro Person; ein Glas fruchtiger Orangennektar ist inklusive. Getränke wie Kaffee, Tee oder Softdrinks sind separat zu zahlen. Vorteilhaft für Familien: Kinder unter sechs Jahren brunchen kostenfrei. Eltern zahlen für ihre Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren 5,90 Euro. Die wichtigsten Infos zum Alex Magdeburg: Adresse: Ulrichplatz 2, 39104 Magdeburg



Ulrichplatz 2, 39104 Magdeburg Telefon: 0391 597490

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 9 bis 24 Uhr; freitags und samstags von 9 bis 1 Uhr

Webseite: dein-alex.de/magdeburg Gebruncht wird sonntags von 9 bis 14.30 Uhr. Das Alex bietet viele Plätze im Innen- und Außenbereich. Dennoch wird empfohlen, einen Tisch zu reservieren.



Buntes Brunchbuffet im Alex Magdeburg mit verschiedenen Speisen lädt zum Genießen ein. (Symbolbild) © 123RF/rawpixel

Magado bietet gemütliches Brunchen in Magdeburg

Im "Magado" kann man gemütlich brunchen. Die Location ist Restaurant, Kaffeehaus und Lounge zugleich. Das reichhaltige Buffet wird frisch zubereitet. Brunchen kann man jeden Sonntag von 10 bis 14.30 Uhr für 21,50 Euro pro Person. Getränke sind nicht inbegriffen. Alles zum Magado auf einen Blick: Adresse: Ulrichplatz 10, 39104 Magdeburg



Ulrichplatz 10, 39104 Magdeburg Telefon: 0391 61119996

Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 8.30 bis 23 Uhr sowie sonntags von 10 bis 22 Uhr

Webseite: magado.de Gemütlich kann man den Sonntag bei köstlichem Essen im stilvollen Ambiente des Magado verbringen.

Die Kirche - Brunch im Magdeburg des 19. Jahrhunderts

Frische Brötchen, warme Speisen und leckere Desserts zwischen hohen Fenstern, Giebeln und spitzen Kuppeln kann man beim Sonntagsbrunch im Restaurant "Die Kirche" in Alt Prester genießen. Der Brunch kostet 26,90 Euro pro Person. Von 10 bis 14 Uhr gibt es ein reichhaltiges Buffet und was den Kaffeetrinker besonders freut: Das koffeinhaltige Heißgetränk ist im Preis enthalten. Für Kids bis zu sechs Jahren ist der Brunch kostenfrei. Für Kinder von sechs bis zehn Jahren zahlen Eltern die Hälfte des Brunchpreises. Das Wichtigste zu Die Kirche: Adresse: Alt Prester 86, 39114 Magdeburg



Alt Prester 86, 39114 Magdeburg Telefon: 0391 5353352

Öffnungszeiten: donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr; samstags von 11.30 bis 21 Uhr und sonntags von 11.30 bis 16 Uhr (für Sonntagsbrunch-Gäste ab 10 Uhr)

Webseite: restaurant-die-kirche.de Besonders beliebt ist der Osterbrunch für 29,90 Euro pro Person. Ostersonntag treffen sich Familie und Freunde, sodass die Plätze sind sehr schnell ausgebucht. Es wird um Reservierung für den Sonntagsbrunch gebeten.

Feine Speisen im Mückenwirt direkt an der Magdeburger Elbe

Zum Wochenausklang lohnt sich ein Spaziergang entlang der Elbe zum "Mückenwirt" ganz besonders. Jeden Sonntag von 10 bis 14 Uhr gibt es direkt an der Elbe einen köstlichen Brunch mit vielen leckeren und frisch zubereiteten Speisen. Alle Informationen zum Mückenwirt: Adresse: An der Elbe 14, 39104 Magdeburg



An der Elbe 14, 39104 Magdeburg Telefon: 0391 5209337

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 11.30 bis 22 Uhr; sonntags von 10 bis 22 Uhr

Webseite: mueckenwirt.de Wer im Mückenwirt in Magdeburg brunchen möchte, zahlt 22,50 Euro pro Person. Eine Tisch-Reservierung ist definitiv empfehlenswert.



Innen hat man das Gefühl, gemütlich im Fachwerkhaus zu sitzen: Dunkelbraune Balken verleihen dem "Gartenhaus" im Magdeburger Stadtpark Rotehorn einen rustikalen Stil, ganz im Gegensatz zur modernen Einrichtung. Fast bodentiefe Fenster lassen viel Licht hinein. Jeden Sonntag (außer feiertags) kann man ausgedehnt brunchen: Von 10 bis 15 Uhr gibt es warme, kalte und süße Speisen sowie Alltägliches und ausgefallene Köstlichkeiten. Ein Gaumenschmaus im wundervollen Ambiente des Gartenhauses. Der Sonntagsbrunch kostet pro Person 27,90 Euro, Kinder bis sechs Jahre essen kostenfrei mit. Im Alter von sieben bis zwölf Jahren zahlen Eltern für den Nachwuchs 15,50 Euro. Die wichtigsten Daten zum Gartenhaus: Adresse: Heinrich-Heine-Platz 3, 39114 Magdeburg



Heinrich-Heine-Platz 3, 39114 Magdeburg Telefon: 0391 5445880

Öffnungszeiten: sonntags von 10 bis 15 Uhr

Webseite: magdeburger-catering.de Das 2011 errichtete Gartenhaus kann übrigens für private Events gemietet werden.



Brunchparty in der Zauberküche im Elbauenpark Magdeburg

Bei der Brunchparty in der "Zauberküche" gibt es sonntags ab 10 Uhr Frühstück und ab 12.30 Uhr stehen leckere Mittagsgerichte auf der Tafel. Verschiedenen Eierspeisen, Salate und verschiedene warme Gerichte kann man bis 14 Uhr genießen. Wer zwischendurch ein wenig Bewegung braucht, kann einen Spaziergang durch den Elbauenpark machen, während die Platzreservierung bestehen bleibt. Die Brunchparty kostet 29 Euro pro Person. Getränke sind nicht inklusive. Eltern zahlen für ihre Kinder einen geringeren Preis, der sich entsprechend dem Alter staffelt. Die Preise sind im Turmrestaurant zu erfragen. Alle Informationen zur Zauberküche auf einen Blick: Adresse: Turmrestaurant, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg



Turmrestaurant, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg Telefon: 0391 99021431

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr; Sonntagsbrunch ab 10 Uhr

Webseite: www.catering-zauberkueche.de Um in den Genuss des Brunches zu kommen, ist ein Grün-Ticket für den Elbauenpark erforderlich. Dieses erhält man im Eingangsbereich an der Kasse. Es kostet vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Eine Reservierung für die Brunchparty in der Zauberküche ist zwingend erforderlich.

Großes italienisches Brunch-Buffet im Lago di Garda

Ein großer italienische Brunch findet sonntags im "Lago die Garda" statt. Von 11 bis 16 Uhr gibt es verschiedene frische Backwaren, Wurst- und Käseplatten, Gemüse, Obst und feine Desserts sowie warme Gerichte wie Lachs oder leckere Pizzen. Das Wichtigste zum Lago die Garda: Adresse: Universitätsplatz 10, 39104 Magdeburg



Universitätsplatz 10, 39104 Magdeburg Telefon: 0391 5639658

Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 11.30 bis Mitternacht; sonntags von 11 bis 23 Uhr

Webseite: lagodigardamagdeburg.de Für das große italienische Brunch-Buffet zahlt man 19,90 Euro pro Person. Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten.

Was das Herz begehrt: Am Buffet findet meist jeder, was er essen möchte. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Im Restaurant Meet and eat by Riha brunchen gehen in Magdeburg

In der Eventlocation "Meet and eat by Riha" kann man sonntags brunchen gehen. Es gibt reichhaltige warme sowie kalte Speisen. Pro Person zahlt man 29,90 Euro. Eltern bezahlen für Kinder zwischen fünf und vierzehn Jahren die Hälfte, Kinder bis zu vier Jahren essen gratis mit. Alle Informationen zum Meet and eat by Riha: Adresse: Pestalozzistraße 40, 39110 Magdeburg



Pestalozzistraße 40, 39110 Magdeburg Telefon: 01520 4814037

Öffnungszeiten: donnerstags von 11 bis 13 Uhr, zum Sonntagsbrunch 10 bis 14 Uhr

Webseite: byriha.de Sobald sich mindestens fünfzehn Personen für den Sonntagsbrunch angemeldet haben, findet dieser in der mietbaren Eventlocation statt.

Früchte und Waffeln gibt es in vielen Locations zum Brunch in Magdeburg. (Symbolbild) © 123rf/jpramos

Auf einer teils überdachten Terrasse mit Blick auf exotische Tiere lässt sich das Wochenende entspannt ausklingen. Die "Africambo Lodge" im Magdeburger Zoo bietet seinen Gästen von Oktober bis März einen phänomenalen Sonntags- und Feiertagsbrunch an. Von 9 bis 14 Uhr wird ein reichhaltiges Buffet mit kulinarischen Highlights geboten. Der Preis pro Person liegt bei 27,90 Euro, alle Heißgetränke sind inklusive. Der Zooeintritt muss allerdings extra geleistet werden. Während sich die Erwachsenen beim leckeren Brunch austauschen, können Kids den Innenspielplatz ausprobieren. Alle Kinder bis zu einer Körpergröße von 110 Zentimetern essen kostenfrei mit; Eltern von Kindern mit einer Körpergröße von bis zu 140 Zentimetern zahlen die Hälfte des Preises für ihr Kind. Alles zur Africambo Lodge auf einen Blick: Adresse: Zoologischer Garten Magdeburg, Am Vogelgesang 15, 39124 Magdeburg

Telefon: 0391 280902840

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr; der Brunch findet nur saisonal statt

Webseite: www.marche-movenpick.de/de/unsere-standorte/africambo-lodge Ein Tisch für den Sonntags- und Feiertagsbrunch in der Africambo Lodge im Magdeburger Zoo sollte unbedingt reserviert werden.

Geburtstage, Klassentreffen, Wiedersehen nach langer Zeit - viele Anlässe eignen sich, um gemeinsam zu brunchen. (Symbolbild) © 123RF/dglimages

Brunchbuffet auf dem Magdeburger Werder im Cafe del Sol

Genussvoll beginnt der Sonntag auf dem Magdeburger Werder. Das "Cafe del Sol" bietet seinen Gästen sehr viel Abwechslung auf dem Buffet-Tisch an. Das Brunchbuffet an Sonn- und Feiertagen beginnt um 9 Uhr und man bis 14 Uhr kann man in Ruhe die leckeren Speisen probieren. Das Wichtigste zum Cafe del Sol: Adresse: Markgrafenstraße 9, 39114 Magdeburg

Telefon: 0391 50961705

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 9 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 9 Uhr bis Mitternacht

Webseite: cafedelsol.de/de/standorte/magdeburg Erwachsene zahlen für den Brunch 19,50 Euro, Kinder bis zu drei Jahren essen kostenlos mit. Für Kinder bis zum Alter von acht Jahren zahlen Eltern nur den halben Preis. Die Getränke sind nicht inklusive.

Frische Gerichte, große Auswahl von Frühstück bis Mittag - viele tolle Brunch-Locations gibt es in Magdeburg. (Symbolbild) © 123rf/marcoscastillo