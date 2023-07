Eisdielen in Magdeburg: Die Top-10 in Sachen Schmackofatz-Eis

Die zehn besten Eisdielen in Magdeburg bieten leckeres Eis in vielen Sorten. Alle Infos dazu gibt's auf TAG24 ► ✓Adresse ✓Öffnungszeit ✓Angebot

Von Julia Kloß

Magdeburg - In den Eisdielen in Magdeburg kannst Du Deine Lieblingssorte(n) Eis "auf die Faust" mitnehmen. Wo das Eis in der Ottostadt am besten schmeckt, wie das Angebot aussieht und wie viel die süße Köstlichkeit in den Eisdielen kostet, erfährst Du in diesem Ratgeber.

In Magdeburg verlocken viele Eisdielen dazu, sich ein erfrischendes Eis zu gönnen. © tag24/jk Cremig, geschmacksintensiv, fruchtig oder schokoladig - ein leckeres Eis in der Waffel oder im Becher passt zu jeder Jahreszeit. Doch vor allem im Sommer ist Hochkonjunktur an den Eisdielen der Stadt Magdeburg. Manche Eiscafés haben das ganze Jahr über geöffnet, andere verwöhnen ihre Gäste saisonal mit feinen Sorten. Die Auswahl der Anbieter ist enorm. Um die Wahl zu verfeinern, stellt die TAG24-Redaktion in diesem Beitrag zehn Eisdielen für Dich vor. Die hier präsentierten Eiscafés bieten handgemachtes Speiseeis, haben ein gutes Preis-Leistungs-Niveau und die Inhaber den Anspruch, die Eis-Wünsche ihrer Gäste rundherum zu erfüllen. Egal für welche Eisdiele man sich entscheidet, diese zehn Locations werden den Gaumen verwöhnen und vielleicht entdeckt man sogar ein neues Lieblingseiscafé in Magdeburg. Weitere tolle Leckereien verschiedener Städte und der Landeshauptstadt Magdeburg findest Du im "Leben & Entdecken: Ratgeber" von TAG24.

Die besten Eisdielen in Magdeburg

Vanille, Schoko und Erdbeere sind laut Uniteis, dem Verband der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland, die liebsten Eissorten der Deutschen. Um jedem Geschmack gerecht zu werden, verfügen die Eisdielen in Magdeburg über eine große Sortenvielfalt. Daher gibt es veganes Eis, Fruchteis, auf Wunsch Anpassungen in der Zusammenstellung der Eisbecher sowie Eis für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit. Der Preis für eine Kugel Eis beginnt bei 1,30 Euro, bei den meisten Anbietern kostet die Kugel 1,50 Euro, Spezial-Sorten kosten etwas mehr. Dieser Beitrag enthält Informationen zu zehn ausgewählten Eiscafés in Magdeburg aus dem Monat Juli 2023. Die Reihenfolge der genannten Lokalitäten entspricht keiner Präferenz und wurde zufällig gewählt.

1) Eiskonditorei Bortscheller: Seit 1946 leckeres Eis an der Elbe

Hausgemachtes Eis gibt es seit 1946 in Magdeburg - die Eiskonditorei Bortscheller versorgt ihre Kunden seit Jahren zuverlässig mit gutem Speiseeis. Bortscheller liegt direkt an der Elbe. Wer sich hier ein Eis "auf die Faust" holt, kann anschließend genüsslich am Elbufer flanieren und seine Süßspeise genießen. Die Eisdiele hat zugleich ein Café mit Außenterrasse. Neben den üblichen Milcheis-Sorten wie Vanille, Schoko und Stracciatella gibt es köstliches Fruchteis und hausgemachte Soßen. Das Eis ist preiswert und die Lage der Eisdiele ideal für Spaziergänger. Das Wichtigste zur Eiskonditorei Bortscheller: Adresse: Schönebecker Straße 106/An der Buckauer Fähre 1, 39104 Magdeburg

Schönebecker Straße 106/An der Buckauer Fähre 1, 39104 Magdeburg Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten

Website: facebook.com/eiskonditoreibortscheller

Ein kleines Eis der Eiskonditorei Bortscheller für den Spaziergang geht immer. (Symbolbild) © 123RF/nicoletaionescu

2) Eiscafé Venezia: Nach dem Einkauf erstmal ein Eis

Das Eiscafé Venezia befindet sich im Börde Park Magdeburg und hat, je nach Saison, eine große Auswahl an verschiedenen Eissorten. Von Omas Apfelkuchen über Meloneneis bis hin zu Haselnuss und Kinderschokolade. Für die Kugel Eis bezahlt man 1,50 Euro, für besondere Sorten etwas mehr. Die wichtigsten Infos zum Eiscafé Venezia im Börde Park: Adresse: Salbker Chaussee 67 bis 71, 39118 Magdeburg

Salbker Chaussee 67 bis 71, 39118 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr, feiertags gelten eventuell andere Zeiten

Website: facebook.com/people/Eis-cafe-venezia

Leckeres Eis aus dem Eiscafé Venezia in Magdeburg. © tag24/jk

3) Gelato Mio: Zweifacher Eisgenuss an idyllischen Plätzen in Magdeburg

Gleich zwei Verkaufsstellen bietet das Gelato Mio in Magdeburg: am Ulrichplatz und auf dem Breiten Weg. Beide Eisdielen bieten handgemachtes Eis ab 1,50 Euro pro Kugel. Es gibt die Sorten Rocher, After Eight, Cookies, aber auch fruchtiges Eis wie Mango, Erdbeere und viele weitere. Man kann sich Eis in Waffeln oder Bechern für unterwegs holen oder sich in beiden Eis-Cafés im Innenbereich oder auf der Terrasse niederlassen. Das Wichtigste zu den Verkaufsstellen des Gelato Mio findest Du hier: Gelato Mio am Breiten Weg (neben der Grünen Zitadelle) Adresse: Breiter Weg 11a, 39104 Magdeburg

Breiter Weg 11a, 39104 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten Gelato Mio am Ulrichplatz (neben dem Springbrunnen) Adresse: Ulrichplatz 1, 39104 Magdeburg

Ulrichplatz 1, 39104 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten

4) Eismarco: Eisdiele mit Herz für Fellnasen

Im Südosten von Magdeburg öffnet saisonal die Eisdiele Eismarco. Angefangen hat der Eishersteller im Jahr 2000 mit einem kleinen Eiswagen, den er heute noch auf Veranstaltungen nutzt. Das Speiseeis wird frisch hergestellt und es gibt 23 verschiedene Sorten. Besonders lecker sind zum Beispiel Lavendel oder Kirsche. Selbst für vierbeinige Fellfreunde gibt es hier Eis am Stiel. Wem die Kugeln nicht genügen, der kann abgefüllte Becher (350 Milliliter) mitnehmen. Für die private Eisparty stehen zwei große ausleihbare Eisschalen zur Verfügung. Diese sollte man vorher reservieren. Wissenswertes zu Eismarco in Magdeburg:

Adresse: Holsteiner Straße 2a, 39122 Magdeburg

Holsteiner Straße 2a, 39122 Magdeburg Öffnungszeiten im April: mittwochs und donnerstags von 12 bis 18 Uhr, freitags von 11 bis 19 Uhr

Öffnungszeiten ab Mai bis Saisonende: täglich von 11 bis 19 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten

Website: www.eismarco.de

Eisbecher to go gibt's bei Eismarco. Wenn man den Becher nicht schaffen sollte, kann man den Rest zu Hause einfrieren. © tag24/jk

5) Eiscafé Eisbrecher: Eisbecher to go im Stadtteil Lemsdorf

Seit 2006 im Stadtteil Lemsdorf bekannt, befindet sich das Eiscafé Eisbrecher an der Ecke der Straße, gegenüber eines Hofladens. Von April bis zum Herbst ist die Eisdiele geöffnet. Wer mit dem Eis an der Klinke (kleiner Fluss) spazieren gehen möchte, kann sich zwischen Kugeln in der Waffel oder im Eisbecher to go entscheiden. Man hat aber auch die Möglichkeit, im kleinen Café Platz zu nehmen, um dort in Ruhe einen Milchshake zu trinken oder sich den Eisbecher schmecken zu lassen. Die wichtigsten Infos zum Eiscafé Eisbrecher: Adresse: Neinstedter Straße 2, 39118 Magdeburg

Neinstedter Straße 2, 39118 Magdeburg Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 12 bis 18 Uhr; samstags und sonntags von 12 bis 18.30 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten

Website: cafe-eisbrecher.de

Eine große Auswahl an Eissorten kann die Entscheidung erschweren. (Symbolbild) © 123RF/vapi

6) Eismanufaktur Guse: Softeis, frittiertes Eis & Eistorten aus Magdeburg

Von Fried Ice (frittiertes Eis) über veganes Eis bis hin zur Eistorte, die Eismanufaktur Guse lässt die Herzen von Speiseeis-Liebhabern höherschlagen. Die Inhaber führen drei Verkaufsstellen. Vor dem Danz11 (neben dem Magdeburger Dom) kann sich zu den Stoßzeiten (z. B. an sonnigen Wochenenden) eine Schlange bilden. Daher sollte etwas Wartezeit eingeplant werden, aber es wird sich lohnen. Schließlich ist das Eiscafé täglich für seine Gäste geöffnet. In den Einkaufszentren Börde Park und Florapark befinden sich weitere Verkaufsstellen der Eismanufaktur. Dem Namen alle Ehre machend, werden bei "Eistraum" verschiedene Sorten Softeis sowie feines Speiseeis selbst kreiert und verkauft. Das Wichtigste zu den Verkaufsstellen der Eismanufaktur Guse findest Du hier: Danz11 (neben dem Magdeburger Dom) Adresse: Danzstraße 11, 39104 Magdeburg

Danzstraße 11, 39104 Magdeburg Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten

Website: www.danz11.de Eistraum im Börde Park (Eingang Südost) Adresse: Salbker Chaussee 67 bis 71, 39118 Magdeburg

Salbker Chaussee 67 bis 71, 39118 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr, feiertags gelten eventuell andere Zeiten Eistraum im Florapark Adresse: Olvenstedter Graseweg 37, 39128 Magdeburg

Olvenstedter Graseweg 37, 39128 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9.30 bis 20 Uhr, feiertags gelten eventuell andere Zeiten

Fruchtige Eistorten gibt's auf Bestellung aus der Eismanufaktur Guse. Diese besteht aus Früchten, Schokolade, Mangoeis und Erdbeersorbet. © tag24/jk

7) Sapori del gelato: Gemütliches Eiscafé an der Elbe

Die italienisch geführte Eis-Manufaktur befindet sich am Schleinufer und stellt ihr Eis nach eigenen Angaben mit Liebe her. Selbstverständlich verwendet der Inhaber auch frische Zutaten der Saison. Zur Rhabarberzeit gibt es fruchtiges Eis aus den frischen Stangen. Ist Erdbeersaison, dann werden die süßen Früchte zu frischem Fruchteis verarbeitet oder im Eisbecher ums Speiseeis drapiert. Sobald es sonnig wird, steht die Eismaschine nicht mehr still und die Sitzplätze auf der Terrasse sind gut gefüllt. Vierbeiner sind im Sapori del gelato ebenso willkommen. Hier findest Du die wichtigsten Infos zur Eisdiele Sapori del gelato: Adresse: Schleinufer 48, 39104 Magdeburg

Schleinufer 48, 39104 Magdeburg Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 18 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten

8) Eiscafé Angelino: Eine echte Kiez-Eisdiele

Das Eiscafé Angelino in Stadtfeld-Ost hat über 20 verschiedene Eissorten, die der Chef höchstpersönlich herstellt. Die Bewohner ringsherum lieben ihr Kiez-Eiscafé, das im Sommer täglich geöffnet ist. Die Kugel kostet 1,40 Euro und kann mitgenommen oder auf der Sonnenterrasse verzehrt werden. Das beliebteste Eis ist der Spaghetti-Eisbecher. Das Wichtigste für einen Besuch im Eiscafé Angelino: Adresse: Arndtstraße 16, 39108 Magdeburg

Arndtstraße 16, 39108 Magdeburg Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 19 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten

Website: angelino.eatbu.com

Beliebt im Eiscafé Angelino: Spaghetti-Eisbecher. © tag24/jk

9) Eiscafé Pinguin: Eisfreude in Nordwest

Ein kleines Eiscafé namens Pinguin befindet sich in Neu Olvenstedt im Nordwesten Magdeburgs. Die Inhaberin hat das Geschäft vor einigen Jahren von ihren Schwiegereltern übernommen. Der Andrang in den warmen Monaten spricht für das Café, das zur Saison öffnet. 24 Sorten sind handgemacht und werden täglich frisch zubereitet. Die Kugel kostet 1,30 Euro. Das Café bietet innen und außen gemütliche Sitzplätze oder man nimmt die Kugeln Eis einfach mit und schleckt sie unterwegs. Die wichtigsten Infos zum Eiscafé Pinguin findest Du hier: Adresse: Bruno-Taut-Ring 3f/Marktplatz "Olven 1", 39130 Magdeburg

Bruno-Taut-Ring 3f/Marktplatz "Olven 1", 39130 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr; samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten

10) Eiscafé San Marco

Wer im Norden der Stadt Magdeburg eine Eispause braucht, kann sich im Eiscafé San Marco genüsslich niederlassen. Das Café hat sowohl innen als auch außen Sitzplätze und betreibt einen Eisdielen-Verkauf. Die Gäste schätzen vor allem die Sortenvielfalt des Speiseeises und die aufwendigen Eisbecher, die einem den Tag so richtig versüßen können. Wissenswertes zum Eiscafé San Marco:

Adresse: Lübecker Straße 23, 39124 Magdeburg

Lübecker Straße 23, 39124 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis freitags und sonntags von 11 bis 18 Uhr; feiertags gelten eventuell andere Zeiten



Website: eiscafesanmarcomagdeburg.jimdofree.com