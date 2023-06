Second Hand Magdeburg: 5x Shoppingglück

Die vielfältige Auswahl an Second-Hand-Shops in Magdeburg beweist, wie trendy Mode aus zweiter Hand sein kann. TAG24 hat die coolsten Läden zusammengestellt.

Magdeburg - Wer Second-Hand einkauft, bekommt nachhaltige Mode zu günstigen Preisen. TAG24 hat die Top 5 Shops für Dich zusammengestellt.

Lust auf einmalig schöne Outfits? Dann entdecke jetzt einen der Top 5 Second-Hand-Stores in Magdeburg! (Symbolbild) © 123RF/splitov27 Einzigartige Looks zu kreieren kann auf Dauer ganz schön teuer werden. Daher empfiehlt sich der Besuch in einem von Magdeburgs trendy Second-Hand-Shops. Ob ausgefallene Vintage Kleidung oder aktuelle Trends: Hier findet garantiert jeder ein stylisches Schnäppchen. Je nach Geschäft wird sowohl Damen-, Herren- als auch Kinderbekleidung angeboten. Zudem kann man in einem Großteil der Second-Hand-Shops auch direkt die dazu passenden Accessoires, Taschen und Schuhe aus zweiter Hand erstehen. Auf den Geschmack gekommen? Dann solltest Du Dir einen Besuch in einem der Top 5 Second-Hand-Shops in Magdeburg auf keinen Fall entgehen lassen! Die schönsten Plätze, angesagte Restaurants und Geheimtipps für verschiedene Städte in Deutschland präsentiert Dir der "Leben & Entdecken: Ratgeber" von TAG24!

Second-Hand-Läden in Magdeburg

Was macht das Shoppen in einem Second-Hand in Magdeburg eigentlich so besonders? Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit findest Du in diesen Läden ganz besondere Kleidungsstücke, die sonst niemand hat. Entgegen der Massenware von Modeketten kann man sich beim Shoppen in einem Second-Hand in Magdeburg kreativ austoben und ausgefallene Outfits zusammenstellen. Die Angaben zu Öffnungszeiten stammen von Juni 2023 und sind ohne Gewähr.

1. Bonnies Vintage Store

Lust, in Magdeburg shoppen zu gehen? Dann solltest Du auf jeden Fall in Bonnies Vintage Store vorbeischauen. © Bonnies Vintage Store Du liebst Vintage Kleidung und hast Lust auf eine modische Zeitreise? Dann ist Bonnies Vintage Store genau der richtige Ort für Dich! Der Second-Hand in Magdeburg bietet stylische Mode aus den 70er bis hin zu den 2000er Jahren. Der inhabergeführte Laden verkauft individuelle und handverlesene Kleidung, Accessoires sowie Taschen und Schuhe für Damen. Bonnies Vintage Store verbindet Umweltbewusstsein mit trendigen Modehighlights aus den vergangenen Jahrzehnten. Die einzigartigen Kleidungsstücke werden auf ihren Zustand überprüft und repariert, bevor sie in den Verkauf gehen. Hier kann man einzigartige Outfits zusammenstellen, die sonst niemand hat. Neben top Vintage Kleidung gibt es in diesem Second-Hand in Magdeburg auch retro Streetwear Pieces und Unisex-Mode zu kaufen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer kunterbunten 80er Jahre Sportjacke oder einem gemütlichen Sport-Sweater aus den 90ern? In Bonnies Vintage Store findet garantiert jeder ein neues Lieblingsteil! Adresse: Arndtstraße 47

39108 Magdeburg Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und freitags: 13 bis 19 Uhr

samstags: 11 bis 15 Uhr



2. Zweimalschön Charity Shop

Den Zweimalschön Charity Shop findest Du nicht nur in Magdeburg, sondern auch an weiteren Standorten wie Berlin und Halle. © Zweimalschön In der Magdeburger Innenstadt gelegen, befindet sich der Zweimalschön Charity Shop. Hier findet man neben Kleidung, Accessoires und Taschen auch Bücher, Spielzeug und Heimaccessoires. Ein stilbewusstes Outfit muss nicht immer neu gekauft sein! In diesem Second-Hand in Magdeburg gibt es günstige und gut erhaltene Premium Kleidung aus zweiter Hand. Neben Vintage Mode findet man hier auch aktuelle Trendteile verschiedenster Marken. Lokales Shoppen für die Umwelt: Der Zweimalschön Charity Shop setzt sich mit seiner Arbeit gegen "Wegwerfmode" ein. So wird Kleidung, Deko und Co. ein zweites Leben geschenkt. Du bist auf der Suche nach coolem Retro-Geschirr oder dem Lieblingsbuch aus Deiner Kindheit? Dann wird Dich das vielfältige Angebot an Second-Hand Artikeln im Zweimalschön Charity Shop garantiert begeistern. Dein Kleiderschrank ist voll und Du weißt gar nicht mehr wohin mit den ganzen Sachen? Dieser Second-Hand in Magdeburg nimmt gut erhaltene Kleiderspenden direkt in der Filiale an. Adresse: Ulrichplatz 9

39104 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis freitags: 10 bis 18 Uhr



samstags: 10 bis 16 Uhr



3. Strike Vintage Store

Die Strike Vintage Stores gibt es gleich an mehreren Standorten in Deutschland wie Magdeburg, Erfurt oder Mannheim. (Symbolbild) © unsplash/TRẦN THANH HẢI Sportliche Vintage Kleidung findet man in diesem Second-Hand in Magdeburg. Die Strike Vintage Stores verkaufen ausgefallene Damen- und Herrenmode aus den vergangenen Jahrzehnten. Zusätzlich kann man hier auch Unisex-Kleidung und stylische Accessoires, Taschen und Schuhe finden. Ob NFL-Trikot oder Designer-Kleid: Bei Strike Vintage gibt es eine vielfältige Auswahl an Mode. Hier kommt jeder Fashionfan auf seine Kosten. Im Handumdrehen kannst Du Dir hier ein ganzes Outfit zusammenstellen - von stonewashed Jeanshosen in Mom-Fit über 80er Sonnenbrille bis hin zur Biker-Motorradjacke aus Amerika. Je nach Standort gibt es bei Strike Vintage auch eine Kinderabteilung sowie einen Bereich mit Kiloware. Hier werden die Preise je Kilogramm Ware berechnet, sodass man noch größere Schnäppchen machen kann! Für Liebhaber von Retro-Mode ist dieser Second-Hand in Magdeburg ein absolutes Muss! Adresse: Olvenstedter Graseweg 37

39128 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis samstags: 9.30 bis 20 Uhr



4. Look in Designer Second-Hand

Der Traum vom Designer-Piece wird in diesem Second- Hand in Magdeburg greifbarer. (Symbolbild) © Unsplash/Laura Chouette Für hochwertige Mode aus zweiter Hand ist der Look in Designer Second-Hand in Magdeburg die richtige Adresse. Der inhabergeführte Laden bietet Markenkleidung, Accessoires, Schuhe und Handtaschen zu kleinen Preisen. Wer sich ein edles Designerstück trotz schmalem Geldbeutel gönnen will, ist hier genau richtig. Denn Mode aus zweiter Hand ist nicht nur nachhaltig schön, sondern auch leichter erschwinglich. Dieser Second-Hand in Magdeburg punktet mit einer gemütlichen Atmosphäre und einer freundlichen, umfassenden Beratung. So bekommt man auf Wunsch noch passende Stylingtipps zum neuen Lieblingsoutfit gratis on top. Wer trendbewusste Einzelstücke liebt, wird bei Look in Designer Second-Hand mit Sicherheit fündig. Lust, den Kleiderschrank mal wieder so richtig auf Vordermann zu bringen, damit Platz für Neues ist? Auch dafür ist hier der richtige Ort! Adresse:

Goethestraße 6A

39108 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis donnerstags: 12 bis 18Uhr

Tipp: Bei Look in kannst Du Deine Sachen auch zum Verkauf in Kommission geben.

5. Second-Hand-Party

Stylische Mode zum Kilopreis: Second-Hand-Party macht es möglich! (Symbolbild) © 123rf/serezniy In diesem Second-Hand in Magdeburg wird modisch gefeiert! Bei Second-Hand-Party gibt es Kleidung zum Kilopreis. In diesem zauberhaften Laden findet man sowohl Damen- und Herrenkleidung als auch Unisex-Fashion. Die kunterbunte Auswahl an Mode, Accessoires, Taschen und Schuhen bietet die Möglichkeit für ausgefallene und einmalige Outfitkombinationen. Vintage Kleidung trifft hier auf urbane Steetwear-Mode und aktuelle Trends. Der Second-Hand in Magdeburg kreiert für seine Kunden mit verschiedenen DJs und Wohnzimmerkonzerten zudem immer wieder neue, spannende Shoppingerlebnisse. Auf den Social-Media-Kanälen des Second-Hand-Shops findet man Hinweise zu aktuellen Veranstaltungen und laufenden Rabattaktionen. Adresse:

Schönebecker Str. 45

39104 Magdeburg Öffnungszeiten: dienstags bis samstags: 13 bis 19 Uhr



Geheimtipp: Second-Hand-Party gibt es auch auf Etsy mit einem eigenen kleinen Shop. So kann man auch gemütlich von zu Hause aus einkaufen.