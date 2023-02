Die besten Bioläden in Leipzig: Diese Biomärkte sind besonders gut

Die 10 besten Bioläden & Biomärkte in Leipzig findest Du auf TAG24. ✓Übersicht ✓Sortiment ✓Adresse ✓Öffnungszeiten

Leipzig – Wer beim Einkaufen auf Bio-Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit achtet, findet in Leipzig eine Vielzahl an Bioläden und Biomärkten. Welche Bioläden in Leipzig die besten sind und warum, verrät Dir TAG24.

Welche Biomärkte in Leipzig besonders gut sind, verrät TAG24. (Symbolbild) © unsplash/Raul Gonzalez Escobar Was ist Dir beim Einkauf im Biomarkt wichtig? Manche bevorzugen eine große Produktauswahl verschiedenster Marken und Hersteller. Andere mögen die kleinen Läden mit einem übersichtlichen Angebot und einer sehr persönlichen Atmosphäre. Neben der Produktqualität sind es auch Aspekte wie Regionalität und Nachhaltigkeit, die für das gute Gewissen beim Einkauf entscheidend sind. In Leipzig ist alles zu finden. Suche Dir aus den Filialen der großen Biomarkt-Ketten und den kleinen Bioläden das passende Geschäft für Deinen Einkauf heraus. TAG24 stellt Dir die besten Bioläden und Biomärkte in Leipzig vor. Informiere Dich zu den Besonderheiten, dem Sortiment, den Standorten sowie den Öffnungszeiten der einzelnen Märkte. Finde so den besten Bioladen in Deiner Nähe. Weitere Infos und Tipps bekommst Du übrigens im Leipzig entdecken: Ratgeber von TAG24.

Die besten Bioläden in Leipzig – Übersicht

Wo befindet sich der beste Biomarkt von Leipzig? Zum Glück gibt es in der sächsischen Stadt einige richtig gute Bioläden, sodass Du nicht auf ein Geschäft beschränkt bist. Verschaffe Dir mit TAG24 eine Übersicht und finde einen guten Biomarkt in Deiner Nähe. Die Angaben zu den Öffnungszeiten und Preisen sind vom Februar 2023 und ohne Gewähr.



1. Biomare Leipzig

Die Gedanken, selbst Verantwortung zu übernehmen und ins Handeln zu kommen, hatte Malte Reupert, der Gründer und Inhaber von Biomare, bereits Ende der 1990er-Jahre. Das erste Biomare in Leipzig eröffnete im Jahr 2006. Mittlerweile gibt es drei Standorte, welche sich stetig weiterentwickeln. Ziel der Bio-Supermärkte von Biomare ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Bio-Qualität ist dabei nur eine von vielen Voraussetzungen bzw. Ansprüchen, die bei dem Angebot von Biomare eine Rolle spielen. Jedes Produkt sollte nicht nur zu 100 Prozent Bio, sondern auch möglichst "nachprüfbar nachhaltig und klimaneutral" sein. Aus diesem Grund wurden auch die Lieferprozesse der regionalen Hersteller und Großlieferanten durch ein eigenes Konzept namens "ÖkoLog" optimiert. Außerdem wird auf eine vertrauensvolle, verlässliche und langfristige Beziehung zu jedem Lieferanten Wert gelegt. Sortiment des Biomarkts Bei Biomare zählt nicht nur die Regionalität, denn auch regionale Anbieter produzieren zum Teil unökologisch und liefern ineffizient. Die Kooperationspartner werden sorgfältig ausgewählt und in die eigene Regionallogistik integriert. Das gesamte Warenangebot von Biomare ist schon immer 100 Prozent Bio-Qualität. Beim Einkauf kannst Du aus mehr als 8000 gesunden, nachhaltigen und hochwertigen Artikeln wählen, was Du für Deinen täglichen Bedarf oder besondere Anlässe benötigst. Zum Sortiment gehören frisches Brot von der Handwerksbäckerei, aromatisches Gemüse von regionalen Biohöfen sowie zahlreiche Käse-, Fleisch- und Wurstprodukte. Außerdem kannst Du beim Mittagstisch an den Öffnungstagen unter der Woche zwischen 11.30 und 14 Uhr leckere Speisen genießen. Standorte und Öffnungszeiten der Biomärkte von Biomare in Leipzig Biomare Connewitz Adresse: Simildenstraße 20, 04277 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr Biomare Südvorstadt

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 27, 04107 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr Biomare Plagwitz

Adresse: Karl-Heine-Straße 43/45, 04229 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr Weitere Informationen findest Du auf der Website bio-mare.com.

In den Biomärkten von Biomare Leipzig bekommst Du richtig gute, nachhaltige und möglichst regionale Lebensmittel. © Biomare GmbH

2. macis Leipzig Biomarkt

Seit 2019 gibt es macis Leipzig, zu welchem ein Biomarkt, ein Biorestaurant, eine Biobäckerei, eine Bio-Pâtisserie, ein Bio-Lieferdienst und die "schnelle Markthalle" gehören. Bei macis steht Bio-Genuss an erster Stelle. Dort kannst Du gutes Essen aus ehrlichen und hochwertigen Produkten genießen und auch Dir die entsprechenden Zutaten für zu Hause kaufen oder liefern lassen. Sortiment des Biomarkts Das Vollsortiment des macis Bio-Supermarkts besteht aus über 4000 Produkten. Egal, ob Du Deinen Wocheneinkauf erledigen willst oder Zutaten für ein besonderes Gericht sucht, in macis Bio-Supermarkt wirst Du fündig. Hier gehen sogar die Küchenchefs vom macis selbst einkaufen. Bei dem vielfältigen Lebensmittelangebot ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Standort und Öffnungszeiten des macis Biomarkts macis Biomarkt Adresse: Markgrafenstraße 10, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr Weitere Informationen stehen auf der Website macis-leipzig.de/biomarkt.

Hochwertige Produkte in Bio-Qualität gibt es im macis Leipzig. © Tomo Storelli

3. Ahoi Kiezkontor

Die Ahoi Kiezkontore sind ganz besondere Spätis, deren Angebot aus viel mehr als den üblichen Produkten besteht. Betrieben werden die Ahoi Kiezkontore seit 2019 von Simon Frank und Cathrin von der Brelie, welche die mittlerweile drei Ahoi-Filialen betreiben. Bei der Produktauswahl wird auf Inhaber-geführte Unternehmen, Regionalität und Bio-Qualität geachtet. Auch Kooperationen und Aktionen zusammen mit Partnern in und um Leipzig gehören zum Konzept der Ahoi Kiezkontore. Sortiment des Biomarkts

Alles, was Du in den Ahoi Kiezkontoren kaufen kannst, sind persönliche Empfehlungen der Betreiber. Neben einer großen Auswahl an Bieren, Weinen und Crémant umfasst das Sortiment Chips, Snacks, Fleischwaren, Süßigkeiten, Backwaren, alkoholfreie Getränke und die schmackhafte "Wochensuppe". Standorte und Öffnungszeiten der Ahoi Kiezkontore Leipzig ahoi Südvorstadt Adresse: Schenkendorfstraße 45a/Ecke Arthur Hoffmann-Straße, 04275 Leipzig

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 22 Uhr ahoi Lindenau Adresse: Merseburger Straße 38b, 04177 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags und sonntags von 11 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 0 Uhr ahoi Connewitz Adresse: Bornaische Straße 29, 04277 Leipzig

Öffnungszeiten: täglich von 17 bis circa 0 Uhr

Mehr Informationen findest Du auf der Website ahoi-kiezkontor.de.

4. Denns BioMarkt

Die große Bio-Supermarkt-Kette Denns BioMarkt ist in Leipzig mit gleich drei Filialen vertreten. Seit Oktober 2020 handelt es sich bei BioMarkt um einen demokratischen Zusammenschluss von Denns BioMarkt und anderen selbstständigen Biomärkten aus ganz Deutschland. So individuell die einzelnen Läden auch sind, sie alle eint eine Produktauswahl aus 100 Prozent Bio Herkunft. Zusätzlich zum einheitlichen Bio-Sortiment verfügen die Filialen Leipzig Seehausen und Zentrum-Ost über ein Bistro, eine Käsetheke sowie eine Backwarentheke. Sortiment des Biomarkts Bei Denns BioMarkt bekommst Du frische Lebensmittel mit Bio-Siegel, Fertigprodukte, Hygieneartikel, Reinigungsmittel und vieles mehr. Bei den Waren wird auf Nachhaltigkeit, gute Qualität und kontrollierten Landbau nach Demeter-, Bioland und Naturland-Richtlinien geachtet. Standorte und Öffnungszeiten der Biomärkte von Denns BioMarkt in Leipzig Denns BioMarkt Leipzig Adresse: Höfe am Brühl 1, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr Denns BioMarkt Leipzig Seehausen Adresse: Handelsstraße 4 - 8, 04356 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr

Denns BioMarkt Leipzig Zentrum-Ost Adresse: Täubchenweg 22/Breitkopfstraße, 04317 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis samstags 8 bis 21 Uhr

Informiere Dich auch auf der Website biomarkt.de.

5. Alnatura Super Natur Markt Leipzig

Eine der wohl bekanntesten Bio-Supermarkt-Ketten in Deutschland ist Alnatura, welche neben den Kooperationen mit anderen Ketten wie Rossmann und Müller auch eigene Filialen besitzt. In Leipzig gibt aktuell eine Alnatura Filiale direkt im Hauptbahnhof. Trotz der Größe, wird bei Alnatura auf Regionalität geachtet, sodass sich im Angebot der Filialen spezifische Kooperationspartner in der Nähe des jeweiligen Standortes zu finden sind. Sortiment des Biomarkts Das Sortiment vom Alnatura Super Natur Markt Leipzig umfasst über 6000 Bio-Produkte. Neben frischen Waren wie Bio-Gemüse und Bio-Obst kannst Du in dem Markt auch Convenience-Produkte in Bio-Qualität, Bachwaren, zertifizierte Naturkosmetik und Naturtextilien erwerben. Die regionalen Partner des Alnatura Super Natur Markt Leipzig sind die Bäckerei Fischer aus Lossatal, Auenhof Naturkost Ostau, Lobacher Hof Rackwitz und die Egenberger Lebensmittel GmbH Leipzig. Standort und Öffnungszeiten des Alnatura Super Natur Markts Alnatura Super Natur Markt

Adresse: Willy-Brandt-Platz 7, 4109 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 19 Uhr

Weitere Informationen stehen Dir auf der Website alnatura.de/de-de zur Verfügung.



Im Alnatura Super Natur Markt Leipzig bekommst Du über 6.000 Produkte in Bio-Qualität. © Alnatura/Thommy Mardo

6. BIO COMPANY Leipzig-Mitte

Die Biomarkt-Kette BIO COMPANY steht für gute, nachhaltige Produkte. Es gibt zahlreiche Filialen in der Region Berlin-Brandenburg, aber auch einige in Hamburg und Dresden. Seit dem 26. Januar 2023 gibt es einen BIO COMPANY Markt im Zeppelinhaus auf der Nikolaistraße in Leipzig. In allen Märkten der BIO COMPANY wird bei den Waren auf Regionalität, Bio-Qualität, nachhaltige und Ressourcen schonende Produktion geachtet. Jede Filiale ist mit regionalen Herstellern und Lieferanten vernetzt. Die Fleisch- und Wurstwaren stammen aus der hauseigenen BIOMANUFAKTUR HAVELLAND. Wer möchte, kann im Leipziger Markt der BIO COMPANY auch verpackungsfrei einkaufen. Der Biomarkt in Leipzig bietet den Kunden auch ein kleines Bistro, wo sie entspannt Kaffee und Snacks genießen können. Sortiment des Biomarkts Im Laden der BIO COMPANY auf der Nikolaistraße Leipzig findest Du auf circa 550 Quadratmetern Ladenfläche eine große Auswahl an frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Bio-Waren, Backwerk, Kosmetik und Molkereierzeugnissen. Bei den circa 7500 Produkten ist der Anteil regionaler Waren sehr hoch. Beim Angebot wird auf strenge Bio-Standards geachtet. Auch sind die Produkte teilweise Demeter-, Bioland- oder Naturland-zertifiziert. Der Backstand ist täglich außer sonntags ab 7.30 Uhr für Dich geöffnet. Standort und Öffnungszeiten der BIO COMPANY Leipzig BIO COMPANY Leipzig-Mitte Adresse: Nikolaistraße 27-29, 04109 Leipzig-Mitte

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr, Backshop ab 7.30 Uhr Aktuelle Informationen zum Biomarkt der BIO COMPANY kannst Du auch auf der Website biocompany.de einsehen.

Beim Sortiment achtet die BIO COMPANY auf einen großen Anteil regionaler Waren. © BIO COMPANY

7. Naturparadies Leipzig

Das Naturparadies gibt es seit 2002 im Herzen von Leipzig. Das kleine Ladengeschäft ist genau das Richtige für alle, die sich ihre Kosmetik selber herstellen wollen, ihren Joghurt selbst zubereiten möchten, gern räuchern oder auch in anderen Lebensbereichen auf Nachhaltigkeit und eigene Herstellung Wert legen. Beim Angebot wird auf Regionalität und Nachhaltigkeit geachtet. Zum Teil wird auch auf unnötige Verpackungen verzichtet. Sortiment des Ladens Im Naturparadies erwartet Dich ein großes und einzigartiges Sortiment wie z. B. kosmetische Rohstoffe, Zubehör zur Kosmetikherstellung, Räuchermaterialien, Naturkosmetik, Gewürze, Tees, Heilkräuter, Nahrungsergänzung, Joghurtkulturen und Zimtlatschen. Der Laden ist auch die richtige Adresse, wenn Du auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Geschenk bist. Standort und Öffnungszeiten vom Naturparadies Leipzig Naturparadies Leipzig Adresse: Ritterstraße 7, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10.30 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr Mehr zum Naturparadies Leipzig erfährst Du auf Website naturparadies-leipzig.de.

Das Naturparadies Leipzig befindet sich auf der Ritterstraße im Herzen von Leipzig. © Naturparadies Leipzig

8. Natur & Fein Biomarkt

Der Natur & Fein Biomarkt ist die beste Adresse für Bio-Qualität im Leipziger Waldstraßenviertel. In der ehemaligen Industriehalle kannst Du auf der 180 Quadratmeter großen Ladenfläche regional und nachhaltig einkaufen. Sortiment des Biomarkts Das Sortiment des Natur & Fein Biomarkts besteht aus möglichst frischen, regionalen und fair gehandelten Produkten. Zum Angebot gehören saisonales Obst und Gemüse, frische Backwaren, Gewürze, Aufstriche, Soßen, Pasta, Essig, Öl, Tee, Kaffee, Getränke sowie eine Käsetheke mit bis zu 100 Käsesorten. Neben Lebensmitteln sind Drogerieartikel und Naturkosmetik erhältlich. Auch ein Blick auf den Präsente-Tisch ist empfehlenswert, denn dort findest Du saisonal abgestimmte Produkte und Ideen für jeden Anlass. Standort und Öffnungszeiten des Natur & Fein Biomarkts in Leipzig Natur & Fein Biomarkt Adresse: Waldstraße 23, 04105 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr, im Juli und August montags bis samstags von 9 bis 14 Uhr Was es Neues im Natur & Fein Biomarkt zu kaufen gibt, steht auf der Website natur-und-fein.net.

An der Käsetheke des Natur & Fein Biomarkts kannst Du Dir aus bis zu 100 Käsesorten Deine Favoriten wählen. (Symbolbild) © unsplash/Alexander Maasch

9. Bio in Böhlitz

Wer seinen Einkauf ganz gemütlich erledigen möchte, sollte zu Bio in Böhlitz gehen. Der liebevoll geführte Bioladen bietet Dir möglichst regionale Lebensmittel und andere Waren in Bio-Qualität. Sortiment des Biomarkts Das Sortiment von Bio in Böhlitz ist bewusst ausgewählt und beinhaltet alles, was Du für den täglichen Bedarf benötigst. Solltest Du noch Wünsche haben, dann sprich das Ladenpersonal an. Bei den Lebensmitteln und Produkten wird auf biologische und nachhaltige Produktion geachtet. So gibt es z.B. Honig vom Leipziger Stadtimker und Fleischwaren vom Biohof. Auch vegane und hochwertige Kosmetik gehört zum Sortiment. Der Einkauf bei Bio in Böhlitz lohnt sich vor allem freitags, denn dann werden frische Kuchen und weitere Backwaren angeboten. Standort und Öffnungszeiten des Biomärkts Bio in Böhlitz Bio in Böhlitz Adresse: Leipziger Straße 57, 04178 Leipzig

Öffnungszeiten: dienstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 12.30 Uhr Das ganze Sortiment, aktuelle Angebote und neueste Informationen sind auf der Website bioinboehlitz.de zu finden.

Hole Dir bei Bio in Böhlitz frische Backwaren und andere Lebensmittel für Deinen täglichen Bedarf. (Symbolbild) © unsplash/Gorrin Bel

10. Lebensgarten e. V.

Der Lebensgarten e. V. ist ein kleiner Naturkost- und Bioladen auf der Körnerstraße in Stadtteil Südvorstadt an der Grenze zum Stadtteil Zentrum-Süd. In einer freundlichen und kindgerechten Atmosphäre kannst Du hier ganz in Ruhe Deinen Einkauf tätigen. Für Kinder gibt es eine kleine Ecke zum Malen, Puzzeln und Spielen. Sortiment des Biomarkts

Das Sortiment des Bioladens umfasst Lebensmittel und Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau, welche möglichst regional und fair gehandelt sind. Der Lebensgarten e. V. versorgt Dich mit frischem Obst, Gemüse, Boten und anderen Backwaren. Das vielfältige Angebot an Käse, Wurst und Fleisch wird gelegentlich durch neue Produkte ergänzt. Standort und Öffnungszeiten des Ladens in Leipzig Lebensgarten Naturkostladen Adresse: Körnerstraße 41, 04107 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr Mehr über den Naturkostladen kannst Du auf der Website der-lebensgarten.de nachlesen.

Bioläden in Leipzig: Große Auswahl an Bio-Lebensmitteln und nachhaltigen Waren