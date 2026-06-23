Lauter als ein Presslufthammer: Dieser Mann knackt mit seiner Stimme den Weltrekord

Canberra (Australien) - Keiner ist lauter als er! Joseph McGrail-Bateup (58) hat es mit seiner Stimme ins Buch der Guinness-Weltrekorde geschafft, denn keiner kann lauter schreien als der Australier.

Joseph McGrail-Bateup (58) absolvierte seinen Rekorddurchlauf im Canberra Radio Centre. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Joseph Mcgrail-bateup

Die Organisation Guiness World Record hat es am Freitag bestätigt: Der 58-Jährige ist offiziell der lauteste Mensch der Welt.

Bei seinem Rekorddurchlauf erreichte Joseph mit seiner Stimme 122,4 Dezibel. Damit ist er sogar lauter als ein Presslufthammer, die Geräte erreichen meist eine Lautstärke von 100 Dezibel.

Gemeinsam hätten er und seine Tochter nach dem perfekten Wort gesucht, um so laut wie möglich zu schreien. Zunächst dachten sie, "leise" wäre kurioserweise das geeinigte Wort, am Ende entschieden sie sich für das Wort "jetzt", mit dem Joseph schließlich den Rekord knackte.

Zuletzt hatte Annalisa Flanagan aus Nordirland den Titel des lautesten Menschen der Welt innegehabt. 1994 entschied sie sich, das Wort "leise" zu schreien, und erreichte 121.7 Dezibel.

Nun geht der Titel an Joseph McGrail-Bateup über, für den Schreien beinahe alltäglich ist. Joseph arbeitet hauptberuflich zwar als Klimaanlagenreiniger, doch ehrenamtlich hat er seit 2017 den Posten des Stadtschreiers in seinem Heimatort Canberra inne.