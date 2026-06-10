Neuer Weltrekord in Mainz: Mehr als 7000 Kinder beteiligt

Mainz - Rekordstimmung im Stadion: Kinder aus ganz Rheinland-Pfalz lesen synchron und sorgen für Gänsehaut. Wie die La-Ola-Lesewelle zum unvergesslichen Erlebnis wurde.

Die Weltrekord-Veranstaltung fand in der Mainzer Mewa-Arena statt, in der sonst der 1. FSV Mainz 05 seine Bundesliga-Heimspiele austrägt. © Torsten Silz/dpa

Lesen für den Weltrekord: Im Mainzer Stadion haben 7508 Kinder gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel (56) ein Gedicht in einer La-Ola-Welle vorgelesen.

Die Organisatoren teilten die Schülerinnen und Schüler aus ganz Rheinland-Pfalz in Gruppen ein.

Nacheinander lasen sie einzelne Wörter laut vor, die auf der Leinwand der Mewa-Arena erschienen. Dabei standen sie auf, um die La-Ola-Welle zu imitieren.

Als Anerkennung gab es am Mittwochvormittag die offizielle Auszeichnung als Weltrekord vom Deutschen Rekordinstitut und für jedes Kind eine Urkunde.