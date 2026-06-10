Neuer Weltrekord in Mainz: Mehr als 7000 Kinder beteiligt
Von Bernadette Winter
Mainz - Rekordstimmung im Stadion: Kinder aus ganz Rheinland-Pfalz lesen synchron und sorgen für Gänsehaut. Wie die La-Ola-Lesewelle zum unvergesslichen Erlebnis wurde.
Lesen für den Weltrekord: Im Mainzer Stadion haben 7508 Kinder gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel (56) ein Gedicht in einer La-Ola-Welle vorgelesen.
Die Organisatoren teilten die Schülerinnen und Schüler aus ganz Rheinland-Pfalz in Gruppen ein.
Nacheinander lasen sie einzelne Wörter laut vor, die auf der Leinwand der Mewa-Arena erschienen. Dabei standen sie auf, um die La-Ola-Welle zu imitieren.
Als Anerkennung gab es am Mittwochvormittag die offizielle Auszeichnung als Weltrekord vom Deutschen Rekordinstitut und für jedes Kind eine Urkunde.
Der Leserattenservice aus Dieblich im Landkreis Mayen-Koblenz, der 1. FSV Mainz 05 und SWR1 Rheinland-Pfalz organisierten die Veranstaltung.
Titelfoto: Torsten Silz/dpa