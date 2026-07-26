Weltrekordversuch in der Kirche: Drei Tage durchgehend Posaunenmusik

Nürnberg - 72 Stunden Posaunenmusik ohne Pause soll in der kommenden Woche in Nürnberg erklingen – und damit ein Weltrekord aufgestellt werden.

Bardentreffen zeitgleich mit Weltrekordversuch: Nürnberg wird für mehrerer Tage zum musikalischen Mittelpunkt in Bayern. © Daniel Karmann/dpa

Rund 1800 Bläserinnen und Bläser werden an dem Mega-Konzert in der Jakobskirche beteiligt sein, wie Organisator Thomas Engelbrecht vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern sagt. Der logistische Aufwand sei dabei beträchtlich.

Damit der Übergang zwischen den einzelnen Stücken nahezu nahtlos ist, spielen immer drei Gruppen 90 Minuten lang abwechselnd.

"Dazwischen dürfen nur wenige Sekunden Zeit sein", erläutert Engelbrecht. Nach 90 Minuten übernehmen die nächsten drei Gruppen – die Übergabe ist dabei genau durchchoreografiert. Das Ganze soll sich bis Sonntagmorgen 48 Mal wiederholen.

Spannend wird vor allem, ob alles reibungslos klappt. "Wir haben es nie proben können, weil die Musikerinnen und Musiker aus ganz Bayern kommen", sagt Engelbrecht. Manche der mehr als 140 Gruppen seien während der drei Tage mehrmals dran, auch nachts.

Der Posaunenchor von Engelbrecht will die Woche über noch einmal einen Teil seiner Stücke üben – zumindest die schwierigsten. Das Ziel sei ganz klar, Posaunenchöre in die Öffentlichkeit zu rücken und um Nachwuchs zu werben, sagt Engelbrecht.