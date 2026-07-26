Weltrekordversuch in der Kirche: Drei Tage durchgehend Posaunenmusik
Von Irena Güttel
Nürnberg - 72 Stunden Posaunenmusik ohne Pause soll in der kommenden Woche in Nürnberg erklingen – und damit ein Weltrekord aufgestellt werden.
Rund 1800 Bläserinnen und Bläser werden an dem Mega-Konzert in der Jakobskirche beteiligt sein, wie Organisator Thomas Engelbrecht vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern sagt. Der logistische Aufwand sei dabei beträchtlich.
Damit der Übergang zwischen den einzelnen Stücken nahezu nahtlos ist, spielen immer drei Gruppen 90 Minuten lang abwechselnd.
"Dazwischen dürfen nur wenige Sekunden Zeit sein", erläutert Engelbrecht. Nach 90 Minuten übernehmen die nächsten drei Gruppen – die Übergabe ist dabei genau durchchoreografiert. Das Ganze soll sich bis Sonntagmorgen 48 Mal wiederholen.
Spannend wird vor allem, ob alles reibungslos klappt. "Wir haben es nie proben können, weil die Musikerinnen und Musiker aus ganz Bayern kommen", sagt Engelbrecht. Manche der mehr als 140 Gruppen seien während der drei Tage mehrmals dran, auch nachts.
Der Posaunenchor von Engelbrecht will die Woche über noch einmal einen Teil seiner Stücke üben – zumindest die schwierigsten. Das Ziel sei ganz klar, Posaunenchöre in die Öffentlichkeit zu rücken und um Nachwuchs zu werben, sagt Engelbrecht.
Wann steht fest, ob der Weltrekord erreicht wurde?
"Wir wollen auch zeigen: Wir sind eine Gemeinschaft. Der Weltrekord geht nicht als Einzelkampf, der geht nur gemeinsam." Während der 72 Stunden sind alle Interessierten eingeladen, der Posaunenmusik in der Jakobskirche zu lauschen.
Engelbrecht zufolge wird ein breites Repertoire von christlicher Musik bis Pop zu hören sein.
Engelbrecht hofft, dass durch ein gleichzeitig laufendes Bardentreffen viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg in die Jakobskirche finden.
Bei dem kostenlosen Open-Air-Festival in der Nürnberger Innenstadt werden auf zahlreichen Bühnen, auf Plätzen und an Straßenecken Musikerinnen und Musiker aus aller Welt auftreten. Entsprechend viel wird in der Stadt los sein.
Mit einem Gottesdienst am Sonntagmorgen soll der Weltrekordversuch enden. Engelbrecht muss das Vorhaben eigenen Angaben zufolge während der gesamten drei Tage mit Fotos, Videos und Unterschriften von Teilnehmenden aus den einzelnen Gruppen dokumentieren.
Diese Unterlagen gehen dann an das Rekord-Institut für Deutschland, das diese prüfen wird.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa