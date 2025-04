Was für ein Anblick: Dieser Mann glotzt sich zum Weltrekord

Mailand (Italien) - Was auf den ersten Blick wie ein verrückter Partytrick wirkt, hat Williams Martin Sanchez Lopez aus Uruguay jetzt einen Guinness-Weltrekord gesichert. Mit seinem Augen-Pop, der selbst hartgesottene Zuschauer erschreckt, wurde er zur Online-Sensation.

In den sozialen Medien begeistert er Tausende Follower mit seinen witzigen Videos. © Montage: Screenshot/Instagram/bellosguardo100

Der vierfache Vater aus Montevideo hält offiziell den Weltrekord für das weiteste Herausdrücken der Augen bei einem Mann: ganze 19 Millimeter wurden als Bestmarke gemessen.

Schon als Kind bemerkte Williams, der heute in Mailand wohnt, dass er seine Augen auf ungewöhnliche Weise bewegen konnte.

Was damals seine Freunde in der Schule schockierte, begeistert heute Millionen in den sozialen Medien. Er erklärte, dass er durch gezieltes Entspannen bestimmter Muskeln seine Augen kontrolliert nach vorne schieben kann – ein Prozess namens "Protrusion".

Sein Lieblingsmoment? Die ungläubigen Reaktionen der Menschen, wenn er ihnen sein beeindruckendes Talent zeigt.

"Das Lustigste ist, wenn eine Person vielleicht gar nicht merkt, was sie gleich sehen wird, wenn ich mich ihr nähere und meinen ganzen Augapfel auf diese Weise herausschieße, dann sitzen die Leute definitiv nicht nur da und schauen zu, sondern sie springen im Grunde zwei Meter in Höhe", lachte Williams.