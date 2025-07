Ägypten: Das Land mit den meisten Pyramiden? Falsch!

Welches Land hat die meisten Pyramiden, wenn es nicht Ägypten ist? © 123RF/mikkiorso

Pyramiden gehören wohl zu den faszinierendsten Bauwerken der Geschichte. Bei ihnen handelt es sich um markante Konstruktionen mit rechteckiger, oft quadratischer Grundfläche, die nach oben hin spitz zulaufen.

Unterscheiden kann man dabei unter anderem zwischen geraden, glattwandigen Pyramiden, die generell am bekanntesten sind, und Stufenpyramiden, deren Terrassenstruktur an große Treppen erinnern.

Vor allem Ägypten ist für solche imposanten Bauwerke bekannt, aber auch in anderen Kulturen werden sie verwendet - größtenteils für religiöse und zeremonielle Funktionen. Man kann Pyramiden beispielsweise in Lateinamerika und in China vorfinden.

Heute nimmt man an, dass die jeweiligen Völker die Bauwerke komplett unabhängig voneinander entwickelt haben - schließlich liegen sie geografisch weit auseinander. Wie genau Pyramiden gebaut wurden, ist bis heute nicht ganz klar.

Nicht nur aufgrund ihrer Größe, sondern auch weil es sich teilweise um Millimeterarbeit handelt, kann man hier von unglaublichen bautechnischen Meisterleistungen sprechen.

Wo stehen die meisten Pyramiden und wie viele Pyramiden gibt es in Ägypten? Alle Infos gibt's im Folgenden.