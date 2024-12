Schick und riesig: Der größte Weihnachtsbaum der Welt steht in Deutschland

Wenn die Weihnachtszeit naht, leuchten Weihnachtsbäume auf der ganzen Welt in festlichem Glanz. Doch unter all den prachtvollen Tannen gibt es einige, die besonders hervorstechen. Welcher ist z. B. der größte Weihnachtsbaum der Welt?

Dieser Artikel führt Dich auf eine Entdeckungsreise zu den eindrucksvollsten Weihnachtsbäumen weltweit. Sie lassen nicht nur die Herzen der Menschen höher schlagen, sondern machen auch die Magie der Feiertage in einer ganz neuen Dimension erlebbar.

Doch wo befindet sich der größte Weihnachtsbaum der Welt und welcher ist der größte Weihnachtsbaum in Deutschland? Fragen, die nicht nur bei Weihnachtsliebhabern eine gewissen Neugier wecken dürften.

Zur Weihnachtszeit erstrahlen weltweit unzählige Weihnachtsbäume in voller Pracht, doch einige Bäume heben sich dabei besonders von der Masse ab. Große und prachtvolle Bäume sind echte Hingucker und locken zahlreiche Touristen an.

Der größte Weihnachtsbaum der Welt ist ein wahrer Hingucker, der jedes Jahr viele Menschen begeistert. Aber wo steht dieser riesige Baum eigentlich und was macht ihn so besonders?

Das Besondere am Dortmunder Weihnachtsbaum ist, dass es sich dabei nicht um einen einzelnen Baum handelt, sondern um bis zu 1700 Rotfichten, die auf einem 45 Meter hohen Gerüst angebracht sind. Das ganze Konstrukt ist 90 Tonnen schwer.

Der Transport des Baumes vom etwa 32 Kilometer entfernten Mount Rainier zum Einkaufszentrum war eine echte Herausforderung. Auf der Autobahn brauchte es sogar eine Sondereskorte. Außerdem musste man die Äste entfernen und später mit Hochstaplern wieder anbringen, als der Baum an seinem Standort aufgestellt war.

Der Baum wurde im Dezember 1950 neben dem Northgate Shopping-Center in Seattle im US-Bundesstaat Washington aufgestellt. Anschließend wurde er mit 3600 Lichtern geschmückt, die von einem eigens für den Baum installierten Stromgenerator mit Strom versorgt wurden.

Am 28. April 1926 erklärte der damalige US-Präsident Calvin Coolidge (*1872, †1933) den General Grant Tree zum "Weihnachtsbaum der Nation".

Die zwischen 45 und 50 Metern hohe Sitka-Fichte steht am Ende der Main Street. Die genaue Höhe des Baumes ist nicht bekannt.

Ein weiterer, noch lebendiger Baum ist der Weihnachtsbaum in Ferndale an der Redwood Coast im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien.

Während des dreitägigen Karnevals zur Weihnachtszeit in Colombo stellte dieser künstliche Weihnachtsbaum eines der absoluten Highlights dar.

Laut Guinness World Records ist der größte künstliche Weihnachtsbaum der Welt in Colombo auf Sri Lanka zu finden. Der 72,1 Meter hohe Baum wurde am 24. Dezember 2016 erstmalig von Arjuna Ranatunga Social Services aufgestellt.

Der künstliche Weihnachtsbaum ist 750 Meter hoch. Sein Highlight ist eine Sternschnuppe an der Spitze des Baumes, die etwa 1000 Quadratmeter groß ist.

Dabei handelt es sich um eine Konstellation aus mehr als 500 Lichtern in Form eines Weihnachtsbaums, die den Hang des Monte Ingino über Gubbio ziert. Seit 1981 gestaltet die Stadt Gubbio den sogenannten "Alberaioli".

Am Baum sind 2,8 Millionen Mikrolampen und ein 37 Kilometer langer Leuchtschlauch befestigt, die gemeinsam wunderschöne Farbenspiele ermöglichen - ein echter Hingucker.

Seit 2007 ist es Tradition, den 85 Meter hohen Baum in der Lagune Rodrigo De Freitas aufzustellen. Gesponsert wurde der Baum von der größten Versicherungsgesellschaft Brasiliens, der Bradesco Seguros e Previdência.

Der größte schwimmende Weihnachtsbaum weltweit hat einen Eintrag bei Guinness World Records und steht in Rio de Janeiro in Brasilien.

Am 19. Dezember 2015 versammelten sich 4030 Personen, um zusammen den größten menschlichen Weihnachtsbaum der Welt zu bilden. Das Ganze fand in Chengannur in Indien statt.

Der Großteil des menschlichen Weihnachtsbaumes bestand aus Schulkindern aus dem Dorf Chengannur.