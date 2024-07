Ganze zwei Meter lang? Das ist die größte Schlange Deutschlands

Bei Schlangen denkt man vor allem an Exoten in tropischen Gegenden. Einige gibt es aber auch hierzulande. Welche ist dabei die größte Schlange in Deutschland?

Von der Kreuzotter hat man sicher schon gehört. Die Ringelnatter als häufigste Schlange Deutschlands kennt sicher auch fast jeder. Was ist mit den anderen Arten? Gibt es auch große Arten unter den heimischen Reptilien? Und welche ist die größte Schlange in Deutschland?

Übrigens: Der Name ist angelehnt an Asklepios, dem griechischen Gott der Heilkunde, an dessen Stab sich auf Abbildungen eine Schlange hochwindet. Diese Äskulapstab oder Schlangenstab ist noch heute ein Berufssymbol für Ärzte und Apotheker.

Lediglich in vier isolierten Verbreitungsgebieten in Deutschland ist sie zu finden. Zwei davon liegen in Hessen: in Schlangenbad im Taunus sowie in Hirschhorn im Odenwald. Die anderen beiden sind bei Passau an der Donau sowie an der Salzach in Bayern heimisch.

Dort halten sie sich an eher feucht-warmen und sonnigen Plätzen auf. Zu finden sind sie daher unter anderem an sonnigen Berghängen, an Fluss- und Seeufern, in Waldlichtungen, aber auch in Steinmauern und -brüchen.

Eigentlich stammen sie aus dem Gebiet vom Mittelmeerraum bis nach Kleinasien.