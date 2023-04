Beruhigende Farben: Welche Farbe passt wohin?

Farben beeinflussen, wie wir wahrgenommen werden, wie wir uns fühlen, wie gut wir schlafen oder arbeiten. Was sind beruhigende Farben und welchen Effekt haben sie?

Was sind beruhigende Farben? Finde es nun heraus! © 123RF/topntp

Farben machen Leute - und Räume. Bei der Wahl der richtigen Farbe für Kleidung, aber vor allem von Wohntextilien oder Wandfarbe sollte man sich daher nicht nur von seiner Lieblingsfarbe beeinflussen oder verleiten lassen.

Einige Studien haben bereits die Wirkung von Farben in Räumen untersucht und dabei Interessantes festgestellt. Während man zwischen warmen und kalten, leuchtenden und gedeckten Farben unterscheidet, können die verschiedenen Farben von vitalisierend bis entspannend wirken.

Was sind beruhigende Farben? Bei welcher Farbe kann man am besten schlafen? Antworten auf diese Fragen, welche Farbe für das Wohnzimmer genutzt werden sollte und mehr über Farbpsychologie erfährst Du in diesem Artikel.

