Winterchaos auf Autobahnen und lange Staus: ADAC gibt Ratschläge

Frankfurt am Main - Heftige Schneefälle, festgefahrene Lastwagen und geradezu rekordverdächtige Staulängen: Das Winterwetter in Deutschland hat Autofahrer auf die Geduldsprobe gestellt. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.

Lange Staus? Derzeit aufgrund des Wetters keine Seltenheit. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Den längsten Stau beispielsweise in Hessen registrierte der ADAC am Dienstag auf der A5.

Auf der viel befahrenen Autobahn staute und stockte der Verkehr zwischen dem Neu-Isenburger Stadtteil Zeppelinheim und Hattenbacher Dreieck auf einer Gesamtlänge von 84 Kilometern!

Doch was sollte man tun, wenn man im Stau steht?

Ein Sprecher des Automobilclubs hat einige Empfehlungen, wie sich Verkehrsteilnehmer für solche Fälle am besten rüsten können.

Wer längere Fahrten antritt, sollte vorab den Wetterbericht checken. Allerdings helfe das nur bedingt, da Wetterereignisse wie die heftigen Schneefälle vom Dienstag oft lokal begrenzt seien.

Taugliche Winterreifen sind in dieser Jahreszeit Pflicht - der ADAC rät zu einer Profiltiefe von mindestens vier Millimetern, sagt der Sprecher - deutlich mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe von 1,6 Millimetern.