Ehemaliges Kino brennt lichterloh: Wohnungen müssen evakuiert werden

Wittlich - In einem leerstehenden Gebäudekomplex in Wittlich im Landkreis Bernkastel-Wittlich ( Rheinland-Pfalz ) hat es in der Nacht auf Mittwoch gebrannt.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die angrenzenden Wohnungen evakuiert werden. © Kevin Schößler

Nach bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr brach das Feuer aus zunächst unbekannter Ursache im Inneren des Anwesens aus, das früher einmal ein Kino und eine Diskothek beherbergte. Verletzt wurde niemand.

Wegen starker Rauchentwicklung wurden Anwohner zunächst aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Später wurden auch direkt angrenzende Wohnungen vorübergehend evakuiert.