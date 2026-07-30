Wohnhaus wegen Kohlenmonoxid evakuiert: Sechs Personen im Krankenhaus, darunter zwei Kinder

Alzey - Ein Warngerät schlägt an: In einem Mehrfamilienhaus in Alzey ( Rheinland-Pfalz ) ist Kohlenmonoxid ausgetreten und hat insgesamt sechs Menschen verletzt - auch zwei Kinder.

Sechs Menschen mussten wegen des Verdachts auf Kohlenmonoxid-Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Das Haus musste evakuiert werden. Die Verletzten waren wegen des Verdachts auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in ein Krankenhaus gekommen.

Neben den beiden Kindern gehörten auch zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes dazu, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine weitere Person sei nach einer Panikattacke ebenfalls in ein Krankenhaus gekommen.