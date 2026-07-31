Gebäude im Westerwald lichterloh in Flammen: Schwarze Rauchsäule weithin sichtbar!

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In neinem Gebäudekomplex im Westerwald ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Feuerwehreinsatz dauert an, die Rauchsäule ist weithin sichtbar.

Von Marc Thomé

Westerwaldkreis - Am Freitagnachmittag ist in dem Ort Siersleben im Westerwaldkreis (Rheinland-Pfalz) ein Feuer in einem größeren Gebäudekomplex ausgebrochen.

Die Flammen hatten schnell auf das ganze Gebäude übergegriffen.
Die Flammen hatten schnell auf das ganze Gebäude übergegriffen.  © WinklerTV

Über dem Ort ist eine schwarze Rauchsäule weithin sichtbar.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Einsatzkräfte gegen 16.20 Uhr wegen des Brands in dem Gebäude in der Bunzlauer Straße alarmiert worden.

Schnell hätten die Flammen auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Die Rauchentwicklung war immens.

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Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derweil an und die Polizei bittet darum, das Gebiet um den Brandort weiträumig zu meiden.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. In diesem Zusammenhang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Verletzte soll es bei dem Feuer laut einer Sprecherin der Polizei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gegeben haben.

Titelfoto: WinklerTV

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