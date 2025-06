Ermittlungen nach Hoteleinsturz von Kröv: War ein Statiker an der Tragödie schuld?

Alles in Kürze

Kröv - Nach dem Hoteleinsturz in Kröv in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Ermittlungsverfahren gegen einen Statiker eingeleitet - wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Baugefährdung.

Dem Gutachten zufolge war das Gebäude in dem Ort im Landkreis Bernkastel-Wittlich in den 1980er-Jahren um zwei Geschosse aufgestockt worden - allerdings seien Vorgaben des damaligen Prüfstatikers nicht beachtet und nicht umgesetzt worden, hieß es.

In dem Hotel war am 6. August 2024 spätabends ein komplettes Stockwerk in sich zusammengebrochen. Eine 64-jährige Frau und der 59 Jahre alte Hotelbetreiber starben.

Sieben weitere Menschen waren über Stunden in den Trümmern gefangen. Bei der 24-stündigen Rettungsaktion waren rund 250 Einsatzkräfte dabei. Nach dem Einsturz folgten wochenlange Abrissarbeiten.