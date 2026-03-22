RP-Wahl: Erste Zahlen sind da! CDU liegt klar vor SPD, AfD erzielt neuen Rekordwert

Rheinland-Pfalz stimmt über einen neuen Landtag ab. Die zweite Landtagswahl im Superwahljahr 2026 hat Auswirkungen auf den Bund. Alle Infos gibt es im Ticker.

Von Maximilian Hölzel, Jan Höfling, Wolfgang Jung, Birgit Reichert, Ira Schaible, Jenny Tobien

Mainz - Hochspannung garantiert! Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht auf dem Programm. Selten war im Vorfeld die Ausgangslage so offen, nun liegen Zahlen vor. Alle Informationen rund um die Wahl findet Ihr in unserem Ticker.

22. März, 18.50 Uhr: Neue Hochrechnungszahlen liegen vor

Allzu viel hat sich natürlich nicht getan, dennoch zur Vollständigkeit: CDU: 30,5 Prozent

SPD: 26,7 Prozent

AfD: 20,0 Prozent

Grüne: 7,9 Prozent

Linke: 4,3 Prozent

FW: 4,0 Prozent

FDP: 2,2 Prozent

Andere: 4,4 Prozent

22. März, 18.45 Uhr: Gordon Schnieder voraussichtlich der große Gewinner des Wahlabends

Der CDU-Spitzenkandidat hat sich erfreut über den sich abzeichnenden Sieg seiner Partei bei der Landtagswahl gezeigt: "Die CDU Rheinland-Pfalz ist wieder da", sagte er am Sonntag in Mainz unter dem Jubel seiner Anhänger. "Es wird ohne uns in diesem Land nicht mehr regiert in den nächsten Jahren", fuhr er mit Blick auf die Hochrechnungen fort. Schnieder dankte nicht nur den Wählerinnen und Wählern für das ihm geschenkte Vertrauen, sondern er bedankte sich auch bei den anderen demokratischen Parteien "für den Umgang untereinander". An die Mitbewerber gerichtet sagte er: "Das war ein äußerst fairer Wahlkampf." Seine eigene Partei habe er zudem "schon lange nicht mehr so geschlossen gesehen".

Dürfte der nächste Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden: CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder. © Thomas Frey/dpa

22. März, 18.40 Uhr: Zusammenfassung? Hier kommt sie

Fassen wir das bislang Wichtigste an dieser Stelle nochmals zusammen: Die CDU hat die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ersten Hochrechnungen zufolge deutlich gegen die bislang regierende SPD gewonnen und wird wohl regieren. Laut den Hochrechnungen für ARD und ZDF erreichten die Christdemokraten am Sonntag stolze 30,5 bis 30,6 Prozent der Stimmen, während die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer auf 26,5 bis 26,9 Prozent kamen. Auf dem dritten Platz landete demnach die AfD mit 20,0 Prozent vor den Grünen mit 7,7 bis 8,3 Prozent, während die FDP mit 2,0 bis 2,1 Prozent und die Freien Wähler mit 3,6 bis 3,9 Prozent aus dem Mainzer Landtag ausscheiden und die Linke mit 4,4 bis 4,5 Prozent um den erstmaligen Parlamentseinzug bangen muss. Auf die restlichen Parteien entfallen ebenfalls 4,4 Prozent. Wie würde die Verteilung im Landtag aussehen? Die CDU kann damit auf 35 bis 36 Sitze im neuen Landtag hoffen, während auf die SPD nur noch 31 bis 32 Mandate entfallen. 24 Sitze gehen an die AfD sowie neun bis zehn Mandate an die Grünen.

22. März, 18.38 Uhr: Alice Weidel kündigt "großartige Oppositionsarbeit" in Rheinland-Pfalz an

Die AfD-Bundeschefin hat nach dem absehbaren Rekordergebnis ihrer Partei in Rheinland-Pfalz eine "großartige Oppositionsarbeit" angekündigt. Die AfD sei nun nicht nur im Bundestag, sondern auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die nach der Landtagswahl größte Oppositionspartei, sagte Weidel in der ARD sichtlich zufrieden. Sie verwies darauf, dass in Rheinland-Pfalz eine Koalition der CDU mit der AfD rechnerisch nach aktuellem Stand möglich wäre. Doch hätten sich die Parteien einmal mehr dagegen entschieden. "Dementsprechend werden wir weiter mit einer guten Oppositionsarbeit machen", sagte Weidel. Die AfD werde weiter den Finger in die Wunde legen und auf Probleme hinweisen.

22. März, 18.34 Uhr: Grünen-Chef Felix Banaszak mit Zahlen bei Hochrechnungen zufrieden

Felix Banaszak hat den Ausgang der Landtagswahl als "ein wirklich gutes Ergebnis" für seine Partei bezeichnet. Der Grünen-Chef betonte angesichts des bevorstehenden Endes der aktuellen Ampel-Regierung, "dass es nicht an den Grünen lag, dass diese Regierung nicht fortgesetzt werden kann". Im ZDF sagte Banaszak: "Dass uns das gelungen ist, liegt an der Geschlossenheit, liegt an der klaren Themenfokussierung." Die Grünen nähmen den Oppositionsauftrag entsprechend an.

Felix Banaszak (M.) kann mit dem Ergebnis der Grünen durchaus leben. © Uwe Anspach/dpa

22. März, 18.31 Uhr: SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf äußert sich zum Thema Personaldiskussionen

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sieht nach der voraussichtlichen Wahlniederlage für seine Partei in Rheinland-Pfalz keinen Sinn in großen Personaldiskussionen. Auf die Frage nach möglichen personellen Konsequenzen in der SPD-Spitze sagte er in der ARD: "Ich glaub', niemanden bringt jetzt eine Personaldiskussion im ersten Schritt weiter." Es sei ganz klar, dass es jetzt um Inhalte gehe, so Klüssendorf. Die Leute erwarteten, dass man sich jetzt nicht Monate mit sich selbst beschäftige. Er sprach nach der Wahl von einem herben Rückschlag und Verantwortung der SPD in Berlin. Man werde sich im Präsidium und Vorstand "die Fragen stellen müssen". "Wir müssen endlich in die Offensive kommen." Niemand in im Land wolle eine SPD sehen, die in Sack und Asche gehe.

22. März, 18.27 Uhr: Carsten Linnemann sieht keine Auswirkungen von SPD-Wahlschlappe auf Berlin

Die Zahlen für den Koalitionspartner sind einer herber Schlag, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erwartet nach der SPD-Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz aber keine Auswirkungen auf die schwarz-rote Bundesregierung. Bei der Wahl sei es um Landesthemen gegangen, sagte Linnemann am Sonntag in der ARD. In der Koalition in Berlin gehe es hingegen um Bundesthemen, "und da reden wir über Reformen, die sein müssen - und da sind wir uns einig mit der SPD". Die Koalition aus Union und SPD in Berlin werde nach der Landtagswahl "da weitermachen, wo wir aufgehört haben", sagte Linnemann. Es gehe nun um die Reform der Sozialversicherung und auch um Änderungen im Steuersystem, fügte er hinzu. Mit dem Ergebnis der CDU in Rheinland-Pfalz zeigte sich Linnemann indes sichtlich zufrieden. Es sehe nach einer ersten Prognose so aus, "dass es reicht - und zwar klar", sagte Linnemann im ZDF. Er sprach von einem "richtig starken Wahlkampf" sowie einem "starken Ergebnis". Nach 35 Jahren komme die CDU jetzt wieder in die Regierung, betonte Linnemann.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigte sich nach den ersten Zahlen zufrieden. © Katharina Kausche/dpa

22. März, 18.25 Uhr: Tino Chrupalla freut sich auf Arbeit als "stärkste Opposition"

AfD-Chef Tino Chrupalla hat die starken Zuwächse seiner Partei bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewürdigt. "Das ist das beste Ergebnis, das wir je in einem westdeutschen Bundesland erreicht haben", sagte er am Sonntagabend im ZDF. Die AfD habe sich in dem Bundesland mehr als verdoppelt und gehe nun als "stärkste" Oppositionspartei an die Arbeit. An die Adresse der künftigen Regierungskoalition in Rheinland-Pfalz sagte Chrupalla, er "freue" sich bereits auf deren Arbeit: "Sie sollen genauso weitermachen. Das ist für uns das Allerbeste." Denn dann werde die AfD auch im Westen irgendwann Ergebnisse haben wie in den aktuellen Umfragen in Ostdeutschland, erklärte Chrupalla mit Blick auf die kommenden Jahre.

22. März, 18.22 Uhr: Erste Hochrechnungen untermauern Prognosen

So sehen die Zahlen aus: CDU: 30,6 Prozent

SPD: 26,9 Prozent

AfD: 20,0 Prozent

Grüne: 7,7 Prozent

Linke: 4,4 Prozent

FW: 3,9 Prozent

FDP: 2,1 Prozent

Andere: 4,4 Prozent

22. März, 18.14 Uhr: Historisches Tief für SPD, Rekord für AfD

Die SPD stürzt auf rund 27 Prozent (2021: 35,7). Es ist ein historisches Tief für die Traditionspartei bei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Die AfD springt auf 20 Prozent (8,3). Für die Partei ist es der Rekordwert an Rhein und Mosel. Die AfD dürfte somit - wie schon in Baden-Württemberg - als eigentlicher Wahlsieger gelten. Die Rechtspopulisten konnten trotz der Affäre um Vetternwirtschaft, bei der auch rheinland-pfälzische Abgeordnete Angehörige oder Freunde in den Büros anderer Abgeordneter untergebracht hatten, punkten. In die Regierungsbildung wird die AfD aber wohl nicht eingebunden.

AfD-Kandidat Jan Bollinger (l.) hat allen Grund zur Freude. © Andreas Arnold/dpa

22. März, 18.08 Uhr: Grüne zwischen Freud und Leid

Rund 1,8 Prozentpunkte haben die Grünen bei der Landtagswahl verloren, mit 7,5 Prozent wird der Gang in die Opposition folgen. Alles andere wäre wohl ein kleines Wunder. Dennoch fallen die ersten Töne positiv aus. Die Bundesvorsitzende Franziska Brantner hat zufrieden auf das Ergebnis ihrer Partei reagiert. "Es ist ein gutes Ergebnis", sagte Brantner am Sonntag in der ARD. Ihre Partei sei stabil geblieben. Die Grünen hätten zwar gerne weiter regiert. "Jetzt gehen wir stark auch in die Opposition." Es sei in Mainz eine "starke, ökologische Opposition" notwendig neben einer Koalition aus CDU und SPD. Brantner sagte, den Grünen sei es nach der Bundestagswahl gelungen, sich zu konsolidieren.