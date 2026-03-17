Schlauer Senior linkt falsche Polizisten: Vier Betrüger festgenommen

Trier - In Trier hat ein 74-jähriger Mann der Polizei dabei geholfen, hinterlistigen Call-Center-Betrügern eine Falle zu stellen und diese festzunehmen.

Leider oft genug fallen Menschen auf die Anrufe falscher Polizisten herein. Nicht so der 74-Jährige aus Trier. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Eine Polizeisprecherin schilderte am Dienstag das Geschehen, das sich bereits am vergangenen Donnerstag (12. März) zugetragen hatte.

So hatten die Betrüger gegen 12 Uhr den Senior angerufen und ihm folgende Geschichte erzählt: Sie seien Polizisten und hätten als solche erfahren, dass Einbrecher unmittelbar davor stünden, bei dem 74-Jährigen einzusteigen.

Deshalb solle der Mann alle Wertgegenstände sowie Bargeld, welches sich im Haus befinde, einem Beamten übergeben, der demnächst bei ihm an der Haustür klingele.

Allerdings hatte der 74-Jährige den Betrugsversuch durchschaut. Er spielte aber weiterhin mit und verständigte insgeheim die echte Polizei.

Als dann einige Zeit später der Geldabholer bei ihm erschienen war, übergab ihm der 74-Jährige eine Tasche, in der sich angeblich seine Wertsachen befänden. Als der Mann dann mit seiner "Beute" in das mit drei Komplizen besetzte Fluchtfahrzeug steigen wollte, schlug die Polizei zu.