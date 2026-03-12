Kopf-an-Kopf-Rennen bei Wahl in Rheinland-Pfalz: Diese Partei liegt laut Umfrage vorne!

Bei der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab, dessen Ausgang nach wie vor vollkommen offen ist.

Von Christine Schultze

Mainz - Auch rund zehn Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeichnet sich einer Umfrage zufolge weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU ab.

Am 22. März wird der Landtag in Mainz gewählt.
Am 22. März wird der Landtag in Mainz gewählt.  © Andreas Arnold/dpa

Würde bereits an diesem Sonntag ein neues Landesparlament gewählt, würde die CDU um einen Prozentpunkt vor der SPD liegen, ergab die ARD-Vorwahlumfrage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Demnach käme die CDU um Spitzenkandidat Gordon Schnieder (50) aktuell auf 29 Prozent und damit einen Prozentpunkt mehr als im Februar.

Die SPD um den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (52) würde ebenfalls einen Prozentpunkt hinzugewinnen, käme auf 28 Prozent.

Pipeline im Hunsrück beschädigt, große Menge Diesel ausgelaufen: Was steckt dahinter?
Rheinland-Pfalz Pipeline im Hunsrück beschädigt, große Menge Diesel ausgelaufen: Was steckt dahinter?

Mit 19 Prozent im Vergleich zu Februar unverändert würde der Umfrage zufolge die AfD abschneiden. Die Grünen kämen auf 8 Prozent, das wäre ein Prozentpunkt weniger als im Vormonat.

Zurzeit liegt Ministerpräsident Alexander Schweitzer (52, l.) hauchdünn hinter CDU-Herausforderer Gordon Schnieder (50).
Zurzeit liegt Ministerpräsident Alexander Schweitzer (52, l.) hauchdünn hinter CDU-Herausforderer Gordon Schnieder (50).  © Hannes P. Albert/dpa

Für Linke und Freie Wähler dürfte es knapp werden

Für die Linke und die Freien Wähler wird es eng, in den neuen Landtag zu kommen. Alle anderen Parteien scheinen keine Chance zu haben.
Für die Linke und die Freien Wähler wird es eng, in den neuen Landtag zu kommen. Alle anderen Parteien scheinen keine Chance zu haben.  © Michael Brandt/dpa

Während die Linke mit unverändert 5 Prozent die Chance auf einen Einzug in den Landtag hätte, würden die Freien Wähler diesen mit aktuell 4,5 Prozent – und damit einem halben Prozentpunkt weniger als im Februar – knapp verpassen.

Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 6,5 Prozent, darunter die FDP, die der Umfrage zufolge derzeit unterhalb von 3 Prozent liege. 

Für die ARD-Vorwahlumfrage hatte das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1534 Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz befragt. Der Landtag wird am 22. März gewählt.

Titelfoto: Michael Brandt/dpa

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz: