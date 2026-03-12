Kopf-an-Kopf-Rennen bei Wahl in Rheinland-Pfalz: Diese Partei liegt laut Umfrage vorne!

Mainz - Auch rund zehn Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeichnet sich einer Umfrage zufolge weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU ab.

Am 22. März wird der Landtag in Mainz gewählt. © Andreas Arnold/dpa

Würde bereits an diesem Sonntag ein neues Landesparlament gewählt, würde die CDU um einen Prozentpunkt vor der SPD liegen, ergab die ARD-Vorwahlumfrage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Demnach käme die CDU um Spitzenkandidat Gordon Schnieder (50) aktuell auf 29 Prozent und damit einen Prozentpunkt mehr als im Februar.

Die SPD um den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (52) würde ebenfalls einen Prozentpunkt hinzugewinnen, käme auf 28 Prozent.

Mit 19 Prozent im Vergleich zu Februar unverändert würde der Umfrage zufolge die AfD abschneiden. Die Grünen kämen auf 8 Prozent, das wäre ein Prozentpunkt weniger als im Vormonat.