RP-Wahl: Neueste Umfragewerte versprechen spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen

Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag und selten war die Ausgangslage so offen. In den letzten Umfragen liegen CDU und SPD nahezu gleichauf.

Von Maximilian Hölzel

Mainz - Hochspannung garantiert! Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag und selten war im Vorfeld die Ausgangslage so offen. In den letzten Umfragen liegen CDU und SPD nahezu gleichauf. Alle Informationen rund um die RP-Wahl findet Ihr in unserem Ticker.

Die Spitzenkandidaten von SPD, Alexander Schweitzer (52, l.) und CDU, Gordon Schnieder (50), können beide auf den Wahlsieg ihrer Parteien hoffen. © Hannes P Albert/dpa

19. März, 11.40 Uhr: Wer soll Ministerpräsident werden?

Bei der Frage, wer künftig Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden soll, rangiert Amtsinhaber Alexander Schweitzer (52, SPD) INSA zufolge mit 29 Prozent deutlich vor CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder (50) mit 13 Prozent und dem AfD-Kandidaten Jan Bollinger (48) mit 9 Prozent. Zugleich zeichnen sich schwierige Koalitionsverhandlungen ab: Weder die bisherige Ampel noch klassische Zweierbündnisse gelten als sicher. Mehrere Konstellationen sind rechnerisch möglich - entsprechend hoch ist die Spannung vor ersten Prognosen am Wahlabend.

19. März, 11.35 Uhr: Kopf-an-Kopf-Rennen in Rheinland-Pfalz