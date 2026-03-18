Frontalcrash mit drei Schwerverletzten: Rettungs-Hubschrauber im Einsatz!

Im Landkreis Mayen-Koblenz ist es am Mittwochmittag zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, bei dem drei Personen schwere Verletzungen erlitten.

Von Marc Thomé

Herresbach - Bei einem Frontalcrash auf der B412 im Landkreis Mayen-Koblenz (Rheinland-Pfalz) am Mittwoch erlitten drei Personen schwere Verletzungen.

Noch ist unklar, wie es zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Noch ist unklar, wie es zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.  © WinklerTV

Laut Polizei war es gegen 12.30 Uhr zwischen der Döttinger Höhe und Hohenleimbach aus noch unbekannter Ursache zu dem frontalen Crash zwischen den Autos eines 20 Jahre alten Fahrers aus dem Saarland und einer 25-jährigen Brasilianerin gekommen.

Dabei erlitten die Fahrerin und der Fahrer sowie eine weitere Person laut Polizei schwere Verletzungen.

Im Anschluss wurde die B412 im Bereich der Unfallstelle für eineinhalb Stunden voll gesperrt. Neben Rettungswagen war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls aufgenommen.

Titelfoto: WinklerTV

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