Frontalcrash mit drei Schwerverletzten: Rettungs-Hubschrauber im Einsatz!

Herresbach - Bei einem Frontalcrash auf der B412 im Landkreis Mayen-Koblenz ( Rheinland-Pfalz ) am Mittwoch erlitten drei Personen schwere Verletzungen.

Noch ist unklar, wie es zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. © WinklerTV

Laut Polizei war es gegen 12.30 Uhr zwischen der Döttinger Höhe und Hohenleimbach aus noch unbekannter Ursache zu dem frontalen Crash zwischen den Autos eines 20 Jahre alten Fahrers aus dem Saarland und einer 25-jährigen Brasilianerin gekommen.

Dabei erlitten die Fahrerin und der Fahrer sowie eine weitere Person laut Polizei schwere Verletzungen.