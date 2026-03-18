Frontalcrash mit drei Schwerverletzten: Rettungs-Hubschrauber im Einsatz!
Herresbach - Bei einem Frontalcrash auf der B412 im Landkreis Mayen-Koblenz (Rheinland-Pfalz) am Mittwoch erlitten drei Personen schwere Verletzungen.
Laut Polizei war es gegen 12.30 Uhr zwischen der Döttinger Höhe und Hohenleimbach aus noch unbekannter Ursache zu dem frontalen Crash zwischen den Autos eines 20 Jahre alten Fahrers aus dem Saarland und einer 25-jährigen Brasilianerin gekommen.
Dabei erlitten die Fahrerin und der Fahrer sowie eine weitere Person laut Polizei schwere Verletzungen.
Im Anschluss wurde die B412 im Bereich der Unfallstelle für eineinhalb Stunden voll gesperrt. Neben Rettungswagen war auch ein Hubschrauber im Einsatz.
Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls aufgenommen.
Titelfoto: WinklerTV