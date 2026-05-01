Frau (†24) stirbt bei Frontalcrash mit Bus, weil sie verbotenerweise überholen wollte

Kastellaun - Nach einem tödlichen Frontalunfall im Rhein-Hunsrück-Kreis hat die Polizei neue Erkenntnisse zur Unfallursache.

Die 24-jährige Autofahrerin soll in einer unübersichtlichen Kurve unerlaubt überholt haben, was dann laut Polizei zu dem Unfall führte. © Thomas Frey/dpa

Die bei dem Unfall ums Leben gekommene 24-jährige Verursacherin des Crashs habe unerlaubt ein Fahrzeug überholen wollen und sei dabei in den Gegenverkehr geraten, teilte ein Sprecher der Polizei Simmern mit, die Ermittlungen übernommen hat.

Bei dem Unfall auf der B327 zwischen Gödenroth und Kastellaun war die 24-Jährige am Donnerstagmorgen frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen und tödlich verletzt worden.

Die junge Frau habe zuvor in einer Kurve ein Fahrzeug überholen wollen, so der Polizeisprecher. Das sei am Streckenschnitt, wo der Unfall geschah, aber nicht erlaubt. Zudem sei sie vermutlich von der tiefstehenden Sonne geblendet worden, hieß es.