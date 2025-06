Geschlossener Drive-in hält Fahrer (19) nicht auf, dann "nimmt das Unheil seinen Lauf"

Kaiserslautern - Sein Heißhunger hat einen 19-Jährigem in Kaiserslautern seinen Führerschein gekostet. Ein Strafverfahren blüht ihm ebenfalls.

Alles in Kürze

Mit der Kette samt abgerissenem Fundament fuhr der 19-Jährige unbeeindruckt weiter. © Bild-Montage: Marijan Murat/dpa, Polizeidirektion Kaiserslautern

Ein Sprecher der Polizei schilderte, was da am späten Mittwochabend passiert war. Demnach wollte sich der 19-Jährige unbedingt im Drive-in von McDonald's in der Straße "Im Haderwald" mit ordentlich Fast Food eindecken.

Das Problem: Der McDonald's schließt um 23 Uhr und war dementsprechend zur nächtlichen Stunde bereits dicht. Daraufhin beschloss der hungrige Autofahrer, das Gelände wieder durch die Ausfahrt zu verlassen. Allerdings war diese wie üblich mit einer Kette versperrt.

"So nahm das Unheil seinen Lauf", heißt es im Polizeibericht. Denn der 19-Jährige fuhr trotzdem durch die Ausfahrt und das Auto riss die Kette samt Fundament aus dem Boden.

Daran störte sich der Fahrer allerdings nicht, sondern setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort, wobei er Kette samt Betonfundament lautstark hinter seinem Wagen herschleifte.