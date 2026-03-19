Motorrad kracht beim Überholen frontal in Auto: Biker (†67) stirbt an Unfallstelle

Hagenbach - Im Landkreis Germersheim ( Rheinland-Pfalz ) ist am Donnerstagvormittag ein 67 Jahre alter Motorradfahrer beim Frontalcrash mit einem Auto ums Leben gekommen.

Beim Überholen war das Motorrad frontal in den entgegenkommenden Wagen gekracht. © Polizeidirektion Landau

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Biker um kurz nach 10 Uhr auf der L540 zwischen den Ortschaften Hagenbach und Berg unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve den vor ihm fahrenden Lastwagen überholte.

Dabei kollidierte das Motorrad frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die beiden Insassen des Autos wurden durch die auslösenden Airbags lediglich leicht verletzt. Das Bike war zudem durch den Zusammenprall gegen ein weiteres Auto geschleudert worden. Auch hier erlitten die beiden Insassen durch die Airbags leichte Verletzungen.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, war an allen drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen Totalschaden entstanden, die Summe beläuft sich demnach insgesamt auf etwa 38.000 Euro.