Motorradfahrer stürzt nach Unfall sieben Meter tief und verletzt sich schwer

Südliche Weinstraße - Bei einem Unfall in Landkreis Südliche Weinstraße ( Rheinland-Pfalz ) erlitt ein 27 Jahre alter Motorradfahrer am frühen Freitagabend schwere Verletzungen.

Der 27-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Biker auf der B48 von Rinnthal nach Hofstätten unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad verlor.

In der Folge fuhr er gegen die Leitplanke, flog über diese hinweg und stürzte in die sieben Meter tiefe Böschung dahinter. Dort blieb er schwer verletzt in einem Bach liegen.