Tödlicher Frontalcrash: Fahrer (†62) stirbt an Unfallstelle, weiterer Mann schwer verletzt

Germersheim - Bei einem Frontalcrash im Landkreis Germersheim ( Rheinland-Pfalz ) ist am Donnerstagnachmittag ein 62 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 72-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Wie es zu dem Frontalcrash kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zudem werden Zeugen gesucht. © EinsatzReport24

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war es auf der L548 gegen 14.30 Uhr zwischen den Ortschaften Winden und Minderslachen aus noch ungeklärter Ursache zu dem schweren Zusammenstoß der beiden Autos gekommen.

Dabei sei der 62-Jährige so schwer verletzt worden, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 72-jährigen Mann in eine nahe gelegene Klinik.