Zu wenig Abstand: Fünf Autos krachen auf linker Spur der A60 ineinander

Ingelheim am Rhein - Ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat am Donnerstagnachmittag zu einer zwischenzeitlichen Sperrung der A60 bei Ingelheim ( Rheinland-Pfalz ) geführt. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Der insgesamt entstandene Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte, war es gegen 16 Uhr zu dem Crash in Höhe der Abfahrt Heidesheim in Fahrtrichtung Bingen gekommen.

Nach den ersten Erkenntnissen waren die fünf Autos auf der linken Spur unterwegs, als sich verkehrsbedingt der Fließverkehr plötzlich stark verlangsamte.

Laut dem Polizeisprecher hätten die ersten drei Fahrzeuge noch rechtzeitig bremsen können. Der vierte Wagen in der Reihe sei dann aber - aufgrund des zu geringen Abstands - in das vor ihm fahrende Auto hineingekracht, wodurch dieses Fahrzeug wiederum in die beiden davor geschoben wurde.

Allerdings hatte wohl auch der Fahrer des Wagens hinter dem Unfallverursacher zu wenig Abstand eingehalten und fuhr auch noch in den Unfall hinein.