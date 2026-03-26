Messerattacke auf 18-Jährige in Regionalbahn: Mann verletzt Opfer schwer

Sulzbach - Bei einem Messerangriff in einem Regionalzug ist eine 18 Jahre alte Frau in der Nähe der saarländischen Stadt Sulzbach schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, ist aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte.

Einsatzkräfte stehen neben einem Regionalexpress im Bahnhof Sulzbach. © Marijan Murat/dpaThorsten Kremers/dpa

Ein 21 Jahre alter Mann soll die junge Frau attackiert haben.

Die Frau und der mutmaßliche Täter kannten sich, wie der Sprecher sagte. Der Tatverdächtige sei noch vor Ort festgenommen worden.

Der Angriff sei gegen 15.45 Uhr geschehen. Sowohl die Frau als auch der Verdächtige haben laut Polizei die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zuvor hatte die Bundespolizei nur von einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Regionalexpress berichtet.