Prozess um getöteten Polizisten: 19-jähriger Täter "hatte Angst, erschossen zu werden"

Im vergangenen Sommer wird ein Polizist bei einem Einsatz im Saarland erschossen. Jetzt hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Von Birgit Reichert Saarbrücken - Für die Witwe des getöteten Polizisten ist es ein schwerer Gang. Erstmals sitzt sie im Gerichtssaal am Landgericht Saarbrücken dem jungen Mann gegenüber, der ihren Mann im August 2025 bei einem Einsatz im saarländischen Völklingen erschossen haben soll. Die Anklage lautet auf Mord.

Der 19-jährige Angeklagte und sein Verteidiger Michael Rehberger in einem Sitzungssaal des Landgerichts Saarbrücken. © Laszlo Pinter/dpa Immer wieder kämpft sie mit den Tränen: Vor allem als Oberstaatsanwalt Christian Nassiry beschreibt, wie der 19-Jährige sechs Schüsse auf ihren Mann - einen 34 Jahre alten Polizeioberkommissar - abgab, als dieser ihn festnehmen wollte. Der Polizist ging zu Boden und starb wenig später. Zum Prozessauftakt gesteht der Angeklagte die tödlichen Schüsse. Er habe in der Situation Angst um sein eigenes Lebens gehabt, erklärte sein Verteidiger Michael Rehberger. Ja, er habe zuvor eine Tankstelle überfallen und knapp 600 Euro erbeutet. Dann sei er geflohen, mehrere Polizisten verfolgten ihn. Ein Polizist - ein Kommissaranwärter - holte ihn ein und packte ihn von hinten. Sein Mandant sei von einer Festnahme ausgegangen. Saarland Nach tödlichem Angriff auf Gerichtsvollzieher: Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft "Als dann ein zweiter Beamter auf ihn zielte, hatte er Angst, erschossen zu werden", sagte Rehberger. Dieser Beamte war der später getötete Polizist, der einen Taser auf den Deutschen mit türkischen Wurzeln gerichtet hatte. "Er hatte gedacht, es sei eine Schusswaffe", sagte Rehberger.

Anwalt des Angeklagten: "Er fürchtete um sein Leben"

Ein Foto des getöteten Polizisten Simon Bohr (†34) bei einer Gedenkfeier der saarländischen Landesregierung im September 2025. © Uwe Anspach/dpa "In Panik" habe der 19-Jährige aus dem Holster des Kommissaranwärters "ohne Mühe" die Dienstwaffe gezogen und dann abgedrückt - auf den Polizisten Simon Bohr, den er tödlich verletzte. Rehberger: "Er fürchtete um sein Leben." Der Polizist in Ausbildung wurde dabei verletzt. "Er ist nicht der brutale Killer, sondern er ist vermutlich ein sehr kranker junger Mann", sagte der Verteidiger. Es gebe Hinweise auf Schizophrenie und auf eine kombinierte Persönlichkeitsstörung und Angststörungen. Dies könne dazu führen, "dass jemand überreagiert" und "Dinge tut, die ein normaler Mensch in diesem Moment nicht tut". Das könnte einer der Gründe sein, warum es dann zu diesen Schüssen kam, sagte der Verteidiger. Saarland Gerichtsvollzieher während Dienst getötet: Ermittler nehmen Verdächtigen fest! Die Anklage wirft dem 19-Jährigen auch versuchten Mord und besonders schweren Raub vor. Mit dem Tat habe er seine Beteiligung an dem Tankstellenüberfall verdecken wollen, sagte Nassiry. Außerdem seien die Mordmerkmale Grausamkeit und Mordlust gegeben. Der Angeklagte soll auf den bereits am Boden liegenden wehrlosen Polizeibeamten noch mal "gezielt aus nächster Nähe mit absolutem Vernichtungswillen" mehrfach geschossen haben. Den letzten Schuss habe er "fast an den Kopf" aufgesetzt, sagte der Oberstaatsanwalt. Der junge Mann habe alle 17 Schuss aus dem Magazin abgefeuert. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzten. Am ersten Prozesstag war der Zuschauerraum bis auf den letzten Platz belegt.

Der Angeklagte soll psychisch krank sein