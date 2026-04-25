33-Jähriger randaliert in Halle, sorgt für Chaos und zieht blank

Halle (Saale) - In Halle (Saale) hat ein aggressiver 33-Jähriger am Freitag für chaotische Szenen gesorgt.

Ein 33-Jähriger sorgte am Freitagvormittag in Halle (Saale) für einen Polizeieinsatz. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie Polizeisprecher Alexander Junghans mitteilte, wurden die Beamten am Vormittag über einen aggressiven Mann im Bereich der Merseburger Straße/Julius-Ebeling-Straße informiert.



Vor Ort eingetroffen verhielt sich der 33-Jährige aus Guinea-Bissau (Westafrika) auch gegenüber den Polizisten aufbrausend und beleidigte sie, woraufhin die Einsatzkräfte ihm einen Platzverweis erteilten.

Doch der Mann eskalierte weiter: "Im Anschluss begab er sich in den öffentlichen Verkehrsraum, entkleidete sich und brachte mehrfach Gegenstände auf die Fahrbahn", so Junghans.



Autofahrer seien aufgrund der Hindernisse zu riskanten Bremsmanövern gezwungen gewesen.