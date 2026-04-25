33-Jähriger randaliert in Halle, sorgt für Chaos und zieht blank
Halle (Saale) - In Halle (Saale) hat ein aggressiver 33-Jähriger am Freitag für chaotische Szenen gesorgt.
Wie Polizeisprecher Alexander Junghans mitteilte, wurden die Beamten am Vormittag über einen aggressiven Mann im Bereich der Merseburger Straße/Julius-Ebeling-Straße informiert.
Vor Ort eingetroffen verhielt sich der 33-Jährige aus Guinea-Bissau (Westafrika) auch gegenüber den Polizisten aufbrausend und beleidigte sie, woraufhin die Einsatzkräfte ihm einen Platzverweis erteilten.
Doch der Mann eskalierte weiter: "Im Anschluss begab er sich in den öffentlichen Verkehrsraum, entkleidete sich und brachte mehrfach Gegenstände auf die Fahrbahn", so Junghans.
Autofahrer seien aufgrund der Hindernisse zu riskanten Bremsmanövern gezwungen gewesen.
Im Anschluss versuchte er, einen Polizisten anzugreifen, heißt es. Die Beamten setzten Pfefferspray gegen den 33-Jährigen ein, konnten ihn schließlich festsetzen und ins Krankenhaus bringen.
Der Mann aus Guinea-Bissau sieht sich nun mit mehreren Strafverfahren konfrontiert.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa