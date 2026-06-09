Diese Babynamen vergaben die Sachsen-Anhalter 2025 am meisten

Magdeburg - Emilia und Matheo sind im Jahr 2025 die beliebtesten Vornamen für Babys in Sachsen-Anhalt gewesen.

Emilia und Matheo waren 2025 die beliebtesten Babynamen in Sachsen-Anhalt. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/dpa

Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden mit. Auch alternative Schreibweisen wurden dabei berücksichtigt.

Matheo lag im Vorjahr bereits auf Platz eins - Emilia löste Ella ab.

Auf Platz zwei schaffte es bei den Mädchen Ella, gefolgt von Frieda, Hanna und Lia auf Platz drei. Bei den Jungen belegte Liam Platz zwei und Emil Platz drei.

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen.

Grundlage sind diesmal Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 830.000 Eintragungen übermittelten.