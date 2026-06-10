Bei 200.000 Teilnehmern: Schüler aus Sachsen-Anhalt bei bundesweiter Mathe-Olympiade vorn dabei

Hamburg/Magdeburg - Mehrere Schüler aus Sachsen-Anhalt haben bei einem bundesweiten Mathematikwettbewerb in Hamburg erfolgreich teilgenommen.

Mehrere Schüler aus Sachsen-Anhalt wurden bei der Mathe-Olympiade ausgezeichnet oder belegten die vorderen Plätze. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Schüler aus Halle belegte bei der Bundesrunde der 65. Mathematik-Olympiade in Hamburg den zweiten Platz, eine Schülerin aus Magdeburg den dritten, wie ein Landessprecher des Wettbewerbs mitteilte.

Außerdem wurden drei weitere Schüler mit Anerkennungspreisen ausgezeichnet.

Die Mathematik-Olympiade fand zwischen dem 7. und 10. Juni statt. Nach Angaben der Veranstalter nehmen an dem bundesweiten Wettbewerb jährlich rund 200.000 Schülerinnen und Schüler teil.

Die Bundesrunde ist der Höhepunkt. Zuvor gibt es schon mehrere Wettbewerbsrunden, die von Mal zu Mal schwieriger werden.