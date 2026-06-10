Bei 200.000 Teilnehmern: Schüler aus Sachsen-Anhalt bei bundesweiter Mathe-Olympiade vorn dabei
Von Inga Jahn
Hamburg/Magdeburg - Mehrere Schüler aus Sachsen-Anhalt haben bei einem bundesweiten Mathematikwettbewerb in Hamburg erfolgreich teilgenommen.
Ein Schüler aus Halle belegte bei der Bundesrunde der 65. Mathematik-Olympiade in Hamburg den zweiten Platz, eine Schülerin aus Magdeburg den dritten, wie ein Landessprecher des Wettbewerbs mitteilte.
Außerdem wurden drei weitere Schüler mit Anerkennungspreisen ausgezeichnet.
Die Mathematik-Olympiade fand zwischen dem 7. und 10. Juni statt. Nach Angaben der Veranstalter nehmen an dem bundesweiten Wettbewerb jährlich rund 200.000 Schülerinnen und Schüler teil.
Die Bundesrunde ist der Höhepunkt. Zuvor gibt es schon mehrere Wettbewerbsrunden, die von Mal zu Mal schwieriger werden.
An der Bundesrunde nehmen dann die besten Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse teil. Davor können auch Kinder ab der dritten Klasse teilnehmen.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa