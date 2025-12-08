47-Jähriger bei nächtlicher Attacke niedergestochen und schwer verletzt
Lutherstadt Wittenberg - Ein 47-Jähriger war am Sonntag gegen Mitternacht gerade auf dem Weg zu einer Verabredung, als er auf einen 43-Jährigen traf. Wenig später wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.
Wie Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten, war der Mann auf der Waldstraße in Lutherstadt Wittenberg unterwegs, genau wie der 43-Jährige.
Aus bisher noch unbekannten Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung, die schnell in körperlicher Gewalt gipfelte.
Dabei soll der 47-Jährige mit einem Gegenstand auf den vier Jahre jüngeren Mann eingeschlagen haben.
Dessen Antwort darauf kam prompt und es eskalierte komplett. Der 43-Jährige stach mehrfach auf sein Opfer ein, traf dabei seinen Oberkörper sowie das Bein und verletzte ihn damit schwer.
"Der Beschuldigte wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft zunächst auf freien Fuß gesetzt", so Staatsanwaltschaft und Polizei.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.
