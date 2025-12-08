47-Jähriger bei nächtlicher Attacke niedergestochen und schwer verletzt

Lutherstadt Wittenberg - Ein 47-Jähriger war am Sonntag gegen Mitternacht gerade auf dem Weg zu einer Verabredung, als er auf einen 43-Jährigen traf. Wenig später wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen Mitternacht kam es zu der Auseinandersetzung. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten, war der Mann auf der Waldstraße in Lutherstadt Wittenberg unterwegs, genau wie der 43-Jährige.

Aus bisher noch unbekannten Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung, die schnell in körperlicher Gewalt gipfelte.

Dabei soll der 47-Jährige mit einem Gegenstand auf den vier Jahre jüngeren Mann eingeschlagen haben.

Dessen Antwort darauf kam prompt und es eskalierte komplett. Der 43-Jährige stach mehrfach auf sein Opfer ein, traf dabei seinen Oberkörper sowie das Bein und verletzte ihn damit schwer.