Siebenjährige stürzt aus drittem Stock: Zustand des Mädchens kritisch, Polizei überprüft Eltern

Halle (Saale) - Nach ihrem Sturz aus einem Fenster in Halle-Neustadt kämpfen Ärzte weiter um das Leben eines siebenjährigen Mädchens. Das Kind sei weiter in einem sehr kritischen Zustand, sagte ein Sprecher der Polizei.

Das Mädchen stürzte aus dem dritten Stock auf den Gehweg. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Die Siebenjährige war am Freitagvormittag aus dem dritten Stock eines Wohnhauses auf den Gehweg gestürzt.

Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge weiter von einem Unfall aus, ermittelt aber auch wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht und gefährlicher Körperverletzung.

Es würden alle belastenden und entlastenden Momente gesammelt, um zu prüfen, ob den Eltern ein strafrechtlich relevanter Vorwurf zu machen sei, sagte ein Sprecher.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 33 Jahre alte Mutter am Morgen ihre sechsjährige Tochter zur Schule gebracht, während drei Geschwister - ein, drei und sieben Jahre alt - in der Wohnung blieben.

Der Vater war nicht zu Hause. Was sich in der Wohnung abspielte, werde nach Angaben des Sprechers ermittelt. Eine Passantin fand das verletzte Mädchen und rief den Notruf.