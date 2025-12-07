 1.118

Mann klaut im Supermarkt: Als er darauf angesprochen wird, verletzt er vier Personen

Immer wieder steckte ein etwa 25- bis 30-jähriger Mann in einem Halleschen Supermarkt Ware in seinen Rucksack. Unbeobachtet blieb das allerdings nicht.

Von Lisa Marie Peisker

Halle (Saale) - Immer wieder steckte ein etwa 25- bis 30-jähriger Mann am Samstag in einem Halleschen Supermarkt Ware in seinen Rucksack. Unbeobachtet blieb das allerdings nicht. Als er darauf angesprochen wurde, griff der Mann zum Pfefferspray und flüchtete anschließend.

Bei seiner Flucht verlor der Mann zwei Dosen. Wie viel er noch mitgehen lassen hat, ist nicht bekannt. (Symbolfoto)
Bei seiner Flucht verlor der Mann zwei Dosen. Wie viel er noch mitgehen lassen hat, ist nicht bekannt. (Symbolfoto)  © Oliver Berg/dpa

Kurz vor Feierabend, gegen 19.40 Uhr lud sich der Mann in der Beesener Straße seinen Rucksack voll, erklärte die Polizei.

Als er dann durch den Kassenbereich ging, haben ihn die Mitarbeiter angehalten.

Doch anstatt seinen Fehler einzugestehen, griff der Dieb zu einer Sprühdose gefüllt mit Reizstoff und griff damit das Personal an.

Vor Wahlen im September: Sven Schulze als CDU-Landeschef bestätigt
Sachsen-Anhalt Vor Wahlen im September: Sven Schulze als CDU-Landeschef bestätigt

Im Anschluss flüchtete er aus dem Laden in Richtung Stadion.

"Zwei Mitarbeitende mussten aufgrund der erlittenen Verletzungen ambulant medizinisch versorgt werden", erklärte Polizeisprecher Alexander Junghans. Zwei weitere Personen verletzten sich durch das Reizgas leicht, mussten jedoch nicht behandelt werden.

Diese auffälligen Tattoos können den Täter verraten

Der Gesuchte hat mehrere auffällige Tätowierungen, darunter eine Träne unter einem Auge, einen Schriftzug im Schläfen-/Augenbrauenbereich sowie Tattoos an Hals und Händen.

Darüber hinaus konnte er wie folgt beschrieben werden:

  • etwa 160 Zentimeter groß
  • europäischer Phänotyp
  • Kleidung: schwarze Jacke (Markenaufdruck "North Face"), schwarzer Rucksack, schwarze Schuhe, schwarzes Basecap

Obwohl die Polizei direkt den Tatort abgesucht hat, konnte der Mann nicht aufgefunden werden.

Deshalb wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit. Wer Hinweise zu dem Gesuchten oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: