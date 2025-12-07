Mann klaut im Supermarkt: Als er darauf angesprochen wird, verletzt er vier Personen
Halle (Saale) - Immer wieder steckte ein etwa 25- bis 30-jähriger Mann am Samstag in einem Halleschen Supermarkt Ware in seinen Rucksack. Unbeobachtet blieb das allerdings nicht. Als er darauf angesprochen wurde, griff der Mann zum Pfefferspray und flüchtete anschließend.
Kurz vor Feierabend, gegen 19.40 Uhr lud sich der Mann in der Beesener Straße seinen Rucksack voll, erklärte die Polizei.
Als er dann durch den Kassenbereich ging, haben ihn die Mitarbeiter angehalten.
Doch anstatt seinen Fehler einzugestehen, griff der Dieb zu einer Sprühdose gefüllt mit Reizstoff und griff damit das Personal an.
Im Anschluss flüchtete er aus dem Laden in Richtung Stadion.
"Zwei Mitarbeitende mussten aufgrund der erlittenen Verletzungen ambulant medizinisch versorgt werden", erklärte Polizeisprecher Alexander Junghans. Zwei weitere Personen verletzten sich durch das Reizgas leicht, mussten jedoch nicht behandelt werden.
Diese auffälligen Tattoos können den Täter verraten
Der Gesuchte hat mehrere auffällige Tätowierungen, darunter eine Träne unter einem Auge, einen Schriftzug im Schläfen-/Augenbrauenbereich sowie Tattoos an Hals und Händen.
Darüber hinaus konnte er wie folgt beschrieben werden:
- etwa 160 Zentimeter groß
- europäischer Phänotyp
- Kleidung: schwarze Jacke (Markenaufdruck "North Face"), schwarzer Rucksack, schwarze Schuhe, schwarzes Basecap
Obwohl die Polizei direkt den Tatort abgesucht hat, konnte der Mann nicht aufgefunden werden.
Deshalb wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit. Wer Hinweise zu dem Gesuchten oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa