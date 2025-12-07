Mann klaut im Supermarkt: Als er darauf angesprochen wird, verletzt er vier Personen

Halle (Saale) - Immer wieder steckte ein etwa 25- bis 30-jähriger Mann am Samstag in einem Halleschen Supermarkt Ware in seinen Rucksack. Unbeobachtet blieb das allerdings nicht. Als er darauf angesprochen wurde, griff der Mann zum Pfefferspray und flüchtete anschließend.

Bei seiner Flucht verlor der Mann zwei Dosen. Wie viel er noch mitgehen lassen hat, ist nicht bekannt. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Kurz vor Feierabend, gegen 19.40 Uhr lud sich der Mann in der Beesener Straße seinen Rucksack voll, erklärte die Polizei.

Als er dann durch den Kassenbereich ging, haben ihn die Mitarbeiter angehalten.

Doch anstatt seinen Fehler einzugestehen, griff der Dieb zu einer Sprühdose gefüllt mit Reizstoff und griff damit das Personal an.

Im Anschluss flüchtete er aus dem Laden in Richtung Stadion.

"Zwei Mitarbeitende mussten aufgrund der erlittenen Verletzungen ambulant medizinisch versorgt werden", erklärte Polizeisprecher Alexander Junghans. Zwei weitere Personen verletzten sich durch das Reizgas leicht, mussten jedoch nicht behandelt werden.