Achtung, Großbaustelle: Das passiert dieses Jahr auf Sachsen-Anhalts Autobahnen

Magdeburg - Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich in diesem Jahr auf mehrere Großbaustellen auf den Autobahnen im Land einstellen.

Besondere Baumaßnahmen werde auf der A2, der A36 und der A38 geben. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die bauliche Substanz der Autobahnen sei zwar grundsätzlich gut zu bewerten, sagte der Leiter der Außenstelle Magdeburg der Autobahn GmbH des Bundes, Steffen Kauert.

Es gebe aber eine große Bugwelle an Maßnahmen, die man jetzt vor sich herschiebe, weil in den 90er- und Anfang der 2000er-Jahre viel saniert oder neu gebaut worden sei.

"Wir konzentrieren uns 2026 auf Abschnitte, die aufgrund ihres Alters und des hohen Verkehrsaufkommens besonderen Belastungen ausgesetzt sind", sagte Kauert.

Besondere Baumaßnahmen werde es etwa auf der A2 bei Alleringersleben, der A36 bei Wernigerode und der A38 bei Leuna geben.

Für dieses Jahr seien 213 Millionen Euro für den Bau und den Erhalt der Autobahnen in Sachsen-Anhalt geplant. In den vergangenen Jahren waren zwischen 203 und 260 Millionen Euro eingeplant.