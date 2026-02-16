Sachsen-Anhalt schreibt erneut über 600 Lehrerstellen aus

Magdeburg - Das Bildungsministerium hat erneut Hunderte Stellenausschreibungen für Lehrerinnen und Lehrer veröffentlicht.

Seit Jahren sucht das Bildungsministerium über das sogenannte "Weltenretter"-Programm nach Lehrkräften. © Sebastian Willnow/dpa

Insgesamt seien 655 Stellen ausgeschrieben, teilte das Ministerium mit. Besonders gesucht würden Kräfte für Grund-, Förder-, Gemeinschafts- und Sekundarschulen. An Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen ist der Bedarf laut einer Übersicht des Ministeriums nicht so hoch.

Der Lehrermangel bleibt ein anhaltendes Problem in Sachsen-Anhalt. Im April vergangenen Jahres etwa lag die Unterrichtsversorgung an allgemeinbildenden Schulen bei 94,5 Prozent.

Der Wert gibt an, wie viel von dem laut Lehrplan vorgesehenen Pflichtunterricht abgedeckt werden kann.

Die Koalition hatte sich eigentlich eine Unterrichtsversorgung von 103 Prozent als Ziel gesetzt, um ausreichend Puffer für Krankheitsfälle, Elternzeiten und Weiterbildungen zu haben.

Seit Jahren sucht das Bildungsministerium daher über das sogenannte "Weltenretter"-Programm nach Lehrkräften. Im Februar vor einem Jahr waren mehr als 760 Stellen ausgeschrieben. Auch Ende des Jahres, im November, waren es noch einmal mehr als 350.