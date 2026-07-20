Algenproblem in beliebtem Badesee: Landesbetrieb darf nichts machen

Arendsee - Gegen das seit Jahren bestehende Algenproblem im Arendsee im Norden Sachsen-Anhalts darf zunächst nicht aktiv vorgegangen werden.

Gegen das Algenproblem im Arendsee darf nicht vorgegangen werden, entschied der Landkreis. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Altmarkkreis Salzwedel untersagte dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), mit einem bestimmten Verfahren gegen den Phosphorüberschuss im See vorzugehen.

Demnach sollten 5120 Tonnen eines sogenannten Fällmittels in zwei Schritten in den See gebracht werden, um das Wachstum von Blaualgen zu verhindern und die Wasserqualität zu verbessern. Das Aluminiumsalz sollte den Phosphor binden, der ein Nährstoff für Algen ist.

Die Risiken für das Ökosystem seien jedoch unkalkulierbar, hieß es aus der Landkreisverwaltung. Zudem sei die Sanierungsmaßnahme nicht wirklich nachhaltig und die Folgen für die Natur nicht absehbar.

Der LHW hatte den Antrag zur Restaurierung des Arendsee bereits 2015 gestellt, wie es hieß. In den folgenden Jahren seien die Antragsunterlagen vervollständigt und mehrere Stellungnahmen eingeholt worden.