"Impuls"-Festival beginnt in Sachsen-Anhalt - mit dieser Besonderheit

Halle/Magdeburg - Das "Impuls"-Festival für Neue Musik Sachsen-Anhalt hat sich für seine Jubiläumsausgabe vom Motto "Stadt Licht Leben Energie" des kulturellen Themenjahres der Stadt Halle inspirieren lassen.

Das "Impuls"-Festival startet am 10. August bereits zum 20. Mal. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Vom 10. August bis 20. November sollen Konzerte, Klanginstallationen und Diskussionsrunden unter dem Motto "Die Verhüllung des Lichts" begeistern, wie die Organisatoren mitteilten. Veranstaltungen wird es in der Künstlerstadt Kalbe in der Altmark, Magdeburg, Halle und Leipzig geben, wie es hieß.

"Das 20. Festival ist ein guter Moment, den Puls der Aktualität in Sachsen-Anhalt und der Welt zu messen", heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Zum ersten Mal werde das "Impuls"-Festival im Irak präsent sein. Am 7. September gehe es für ein Konzert ins nordirakische Sulaymaniyah, wo Festivalleiter Hans Rotmann das Slemani Symphony Orchestra dirigiert.

Die für ihre Klangobjekte und eigenwilligen Musikmaschinen bekannten Komponisten Erwin und Benjamin Stache bringen zwischen dem 29. August und 12. September den "Fleischer-Kiosk" in der Innenstadt von Halle zum Klingen. Für die Installation "Lichtspiel" werde der Kiosk zum Projektraum.