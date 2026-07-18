Hygienemängel festgestellt: Magen-Darm-Virus bei ostdeutschem Festival ausgebrochen

Gräfenhainichen - Auf dem Gelände des "Whole Festivals" in Ferropolis bei Gräfenhainichen ( Sachsen-Anhalt ) sind vermehrt Magen-Darm-Erkrankungen aufgetreten. In zwei untersuchten Proben wurden Noroviren nachgewiesen.

Vor dem eigentlichen Start des Festivals sind mehrere Crew-Mitglieder erkrankt. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Nun folgte eine Reaktion. Am Freitag veröffentlichte der Landkreis Wittenberg den Hinweis des örtlichen Gesundheitsamtes.

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" auf Berufung des Landkreises berichtete, seien am ersten Festivaltag am Freitag 60 Personen erkrankt. Laut den Veranstaltern soll es sich dabei um Crew-Mitglieder handeln.

Das Gesundheitsamt geht anhand der ersten Erkenntnisse von einer Übertragung von Mensch zu Mensch aus. Die Verbreitung über kontaminierte Lebensmittel sei grundsätzlich möglich, jedoch werden Lebensmittel in diesem Fall nicht als primäre Ursache des Ausbruchs angesehen.

Proben dazu werden aber noch untersucht.

Trotzdem stellte das Gesundheitsamt Hygienemängel beim Schutz von Lebensmitteln vor möglichen Verunreinigungen fest. Maßnahmen wurden veranlasst.