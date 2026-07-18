Hygienemängel festgestellt: Magen-Darm-Virus bei ostdeutschem Festival ausgebrochen
Gräfenhainichen - Auf dem Gelände des "Whole Festivals" in Ferropolis bei Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) sind vermehrt Magen-Darm-Erkrankungen aufgetreten. In zwei untersuchten Proben wurden Noroviren nachgewiesen.
Nun folgte eine Reaktion. Am Freitag veröffentlichte der Landkreis Wittenberg den Hinweis des örtlichen Gesundheitsamtes.
Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" auf Berufung des Landkreises berichtete, seien am ersten Festivaltag am Freitag 60 Personen erkrankt. Laut den Veranstaltern soll es sich dabei um Crew-Mitglieder handeln.
Das Gesundheitsamt geht anhand der ersten Erkenntnisse von einer Übertragung von Mensch zu Mensch aus. Die Verbreitung über kontaminierte Lebensmittel sei grundsätzlich möglich, jedoch werden Lebensmittel in diesem Fall nicht als primäre Ursache des Ausbruchs angesehen.
Proben dazu werden aber noch untersucht.
Trotzdem stellte das Gesundheitsamt Hygienemängel beim Schutz von Lebensmitteln vor möglichen Verunreinigungen fest. Maßnahmen wurden veranlasst.
Festival findet statt, aber mit empfohlenen Hygienemaßnahmen
Das "Whole Festival" ist ein queeres Festival für elektronische Musik, das vom 17. bis 20. Juni 2026 veranstaltet wird. Trotz der nachgewiesenen Norovirus-Fälle findet es wie geplant an diesem Wochenende statt.
Landkreis und Veranstalter arbeiten eng zusammen. Alle Teilnehmenden werden gebeten, die Hygieneregeln konsequent umzusetzen. Dazu gehört unter anderem das regelmäßige und grünliche Händewaschen mit Wasser und Seife. Außerdem wurde Händedesinfektionsmittel bereitgestellt.
Festivalbesucher sollen Trinkflaschen, Besteck, Geschirr und Lebensmittel nach Möglichkeit nicht gemeinsam verwenden und gemeinsam genutzte Oberflächen regelmäßig reinigen.
Wer während des Festivals Symptome entwickelt, sollte schnell die Heimreise antreten, genug trinken und den Kontakt zu anderen Personen vermeiden. Das Gesundheitsamt bittet darum, dass alle die während oder nach des Besuchs erkranken, sich unter [email protected] melden, um das Ausbruchsgeschehen aufzuklären.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa