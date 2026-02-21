Auf frischer Tat ertappt: Teenies scheitern kläglich bei Einbruch

Bad Dürrenberg - Mit einem Einbruch wollten zwei Teenager in Sachsen-Anhalt ihre Finanzen ein wenig aufbessern. Doch das ging dank wachsamer Nachbarn gewaltig nach hinten los.

Die Einbrecher waren noch nicht mal volljährig. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Es ist für viele Menschen eine Horrorvorstellung: Man kommt zurück in sein Zuhause und bemerkt, dass Einbrecher die gesamte Wohnung durchsucht haben. Von den eigenen Wertgegenständen fehlt jede Spur - so wie von den Tätern.

Diesem Szenario konnten die Mieter einer Wohnung in Bad Dürrenberg nur knapp entgehen.

In der Nacht zu Samstag beschlossen zwei Jugendliche, in das Mehrfamilienhaus einzubrechen. Über die Balkontür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss, bestätigte die Polizei.

Danach begannen sie seelenruhig die zu diesem Zeitpunkt leere Wohnung nach allem zu durchsuchen, was Geld bringt.

Mit dem wachsamen Auge der Nachbarn hatten die 17-Jährigen allerdings nicht gerechnet. Diese bemerkten nämlich das Leuchten einer Taschenlampe und riefen direkt die Polizei. Die Beamten erwischten die Teenies in flagranti. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten sie fest, dass diese ein Taschenmesser dabei hatten. Dieses wurde sichergestellt.