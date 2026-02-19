Seit 2002 lahmgelegt: Fährt die 130 Jahre alte "Saftbahn" bald wieder?

Bitterfeld-Wolfen - Die als "Saftbahn" bekannte Bahnstrecke zwischen Bitterfeld, Zörbig und Stumsdorf könnte laut einer Machbarkeitsstudie reaktiviert werden. Eine vom Land Sachsen-Anhalt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie schätzt die Kosten der Reaktivierung und Elektrifizierung auf rund 130 Millionen Euro.

Seit 2002 ist die Strecke nicht mehr für den Personenverkehr verfügbar. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis habe sich für die Reaktivierung in Verbindung mit der stündlichen Verlängerung der S2 von Leipzig nach Köthen ergeben, teilte die Nahverkehrsgesellschaft NASA mit.

Nach Angaben des Fahrgastverbands Pro Bahn wäre es die erste Reaktivierung einer stillgelegten Bahnstrecke in Sachsen-Anhalt. Die Strecke wird "Saftbahn" genannt, weil über sie landwirtschaftliche Produkte wie Zuckerrübensirup transportiert wurden.

Die Reaktivierung von Bahnstrecken sei eine Möglichkeit, um Kapazitätsengpässe zu beseitigen, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (61, FDP) bei der Vorstellung der Studie. Man setze auf das bestehende, bereits sehr dichte Streckennetz in Sachsen-Anhalt.

Reaktivierungen könnten aber, sofern noch Infrastruktur vorhanden sei, wirtschaftlich sinnvoll sein. Dies ersetze aber nicht den Neubau, so Hüskens.