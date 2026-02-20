Diebe räumen Biker-Truck aus: Beute im sechsstelligen Bereich

Osterweddingen - Diebe haben auf einem Autobahnparkplatz südlich von Magdeburg Hunderte Handschuhe und Stiefel für Motorradfahrer aus einem Lkw-Anhänger gestohlen.

Ganoven haben bei Magdeburg einen Truck ausgeräumt, der jede Menge Biker-Bedarf geladen hatte. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Der Lkw-Fahrer hatte seinen Lastwagen am Donnerstagabend auf dem Parkplatz an der A14 geparkt, wie die Polizei mitteilte. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass Teile der Ladung fehlten.

Die Täter entwendeten laut Polizei mehrere Paletten Kleidung.