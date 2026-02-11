Betrunken ins Gleisbett gestürzt: 22-Jähriger legt Bahnverkehr lahm

Bitterfeld - Ein Mann ist am Dienstagabend bei Bitterfeld betrunken am Gleisbett der Bahn entlanggelaufen und kurz danach hineingestürzt. Seine Aktion kostete die betroffenen Züge über 2,5 Stunden Verspätung.

Der Mann (22) torkelte am Gleisbett entlang. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

Gegen 17.30 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei über den Trunkenbold.



Dieser wurde zuvor beobachtet, wie er an dem Haltepunkt Weißandt-Gölzau entlanggetorkelt war, das Gleichgewicht verlor und auf die Gleise fiel.

"Der Zugverkehr wurde daraufhin auf der betroffenen Strecke vorerst eingestellt", so die Bundespolizei.

Mehrere Streifen begaben sich unter anderem mit Blaulicht und Martinshorn auf die Suche nach dem Mann - mit Erfolg.

Der 22-Jährige konnte wenig später auf der Straße torkelnd festgestellt werden. "Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille", hieß es weiter. Ein Rettungswagen brachte den Ukrainer ins Krankenhaus.