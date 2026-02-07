Ist sie nicht mehr sicher? Brücke in Halle für Straßenbahnen gesperrt
Von Daniel Josling
Halle (Saale) - Wegen Sicherheitsbedenken bleibt die Saalestrombrücke im Süden von Halle für Straßenbahnen zunächst gesperrt.
Betroffen sei der Abschnitt zwischen Halle-Ammendorf und der Haltestelle Schkopau/Am Schloss, teilte die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) mit.
Nach Angaben des Unternehmens ergaben regelmäßige Gutachten, dass das bestehende Brückenbauwerk die Anforderungen für einen sicheren und zuverlässigen Straßenbahnbetrieb nicht mehr erfüllt.
Die Sperrung sei eine vorsorgliche Maßnahme zum Schutz der Fahrgäste und der Mitarbeiter. Für die Brücke laufe bereits die Planung eines Ersatzneubaus.
Der Verkehr auf der wichtigen Verbindung in den Saalekreis soll dennoch aufrechterhalten werden.
Zwischen Halle-Ammendorf und Schkopau wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Straßenbahnlinie 5 fährt tagsüber nur noch zwischen Kröllwitz und Ammendorf.
Fahrgäste sollen mehr Zeit einplanen
Im Spätverkehr wird auf diesem Abschnitt die Linie 95 eingesetzt. Im Saalekreis verkehrt die Linie 5 im sogenannten Inselbetrieb zwischen Bad Dürrenberg/Markt und Schkopau/Buna-Werke.
Die HAVAG bittet Fahrgäste um Verständnis und empfiehlt, mehr Zeit einzuplanen. Informationen zu Fahrzeiten und Anschlüssen gibt es online und an den Haltestellen.
Titelfoto: Jens Schlüter/dpa