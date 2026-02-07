Ist sie nicht mehr sicher? Brücke in Halle für Straßenbahnen gesperrt

Halle (Saale) - Wegen Sicherheitsbedenken bleibt die Saalestrombrücke im Süden von Halle für Straßenbahnen zunächst gesperrt.

Unter anderem ist die Straßenbahnlinie 5 von den Änderungen betroffen. © Jens Schlüter/dpa

Betroffen sei der Abschnitt zwischen Halle-Ammendorf und der Haltestelle Schkopau/Am Schloss, teilte die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) mit.



Nach Angaben des Unternehmens ergaben regelmäßige Gutachten, dass das bestehende Brückenbauwerk die Anforderungen für einen sicheren und zuverlässigen Straßenbahnbetrieb nicht mehr erfüllt.

Die Sperrung sei eine vorsorgliche Maßnahme zum Schutz der Fahrgäste und der Mitarbeiter. Für die Brücke laufe bereits die Planung eines Ersatzneubaus.

Der Verkehr auf der wichtigen Verbindung in den Saalekreis soll dennoch aufrechterhalten werden.

Zwischen Halle-Ammendorf und Schkopau wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Straßenbahnlinie 5 fährt tagsüber nur noch zwischen Kröllwitz und Ammendorf.