Schamanismus in Deutschland: Uralter Schmuck gibt wichtigen Hinweis

Eilsleben - Ein neu bewerteter rund 7000 Jahre alter Rehgeweih-Kopfschmuck aus der Börde liefert Hinweise auf die Tradition des Schamanismus in Mitteldeutschland.

In der Börde wurde ein 7000 Jahre alter Rehgeweih-Kopfschmuck entdeckt. © Heiko Rebsch/dpa

Der jungsteinzeitliche Fund stammt aus einer 1987 ausgegrabenen Grube in der Siedlung Eilsleben-Vosswelle in Sachsen-Anhalt.

"Die neuen Analysen zeigen, dass das Stück überraschende Parallelen zum deutlich älteren Grab der sogenannten Schamanin von Bad Dürrenberg aufweist", sagte der an den Untersuchungen beteiligte Archäologe Oliver Dietrich. "Das Stück ist eindeutig Teil einer mittelsteinzeitlichen Tradition der Geweiharbeit."

Es handelt sich den Angaben zufolge um das Geweih eines etwa zwei bis drei Jahre alten Rehs. Beidseitige Kerben nahe dem Geweihansatz sprechen aus Sicht der Experten dafür, dass das Stück befestigt und getragen wurde – vermutlich als Kopfschmuck oder Maske. Eine Radiokarbondatierung ergab ein kalibriertes Alter zwischen 7291 und 7034 Jahren.

Der Kopfschmuck stammt aus einer Siedlung der sogenannten Linienband-Keramikkultur, der frühesten bäuerlichen Kultur Mitteleuropas, die ab der Mitte des 6. Jahrtausends vor Christus aus dem östlichen Mitteleuropa nach Westen wanderte.