Bewaffneter Mann klaut Süßigkeiten und wird geschnappt

Halle (Saale) - Ein Ladendetektiv hat am Sonntag einen Mann in einem Geschäft im Hauptbahnhof Halle (Saale) dabei beobachtet, wie er Süßigkeiten klaut, und die Polizei alarmiert. In den Taschen des Mannes fanden die Beamten jedoch nicht nur Diebesgut.

Die Polizisten konnten den 40-Jährigen noch im Bahnhofsgebäude stellen. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Montag mitteilte, hatte der Verdächtige sich gegen 15.20 Uhr die Taschen mit Backwaren und Süßigkeiten gefüllt, bevor er den Laden, ohne zu bezahlen, verließ.

Einer Polizeistreife gelang es, den Deutschen noch im Bahnhofsgebäude zu stellen.

Bei der Durchsuchung des 44-Jährigen fanden die Beamten neben Drogen auch einen verbotenen Schlagring.

Beides wurde durch die Einsatzkräfte sichergestellt.