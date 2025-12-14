Weltreise statt Schulbank: So will Franziska ihren Schülern erklären, wie die Welt wirklich ist

Franziska Henze aus Halle arbeitet nach dem Studium als Reiseleiterin. TAG24 traf sie zum Interview und fragte sie, wieso sie dadurch eine bessere Lehrerin ist.

Von Tamina Porada

Halle (Saale) - Wird man zu einer besseren Lehrerin, wenn man viel von der Welt gesehen hat? Für Franziska Henze (30) aus Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt ist die Antwort eindeutig: Ja! Sie hat nach dem Vorbereitungsdienst zum Lehrer einen mutigen Schritt gewagt.

Im Spanisch-Unterricht ist Peru und der weltbekannte Machu Picchu ein Thema. Franziska kann ihren Schülern bald erklären, wie es dort wirklich war. (Archivbild) © PR/WeRoad "Ich glaube, ich habe so viele Erfahrungen gemacht, dass das für die Schüler auch interessanter ist", sagte Franziska im TAG24-Interview. Nach dem Lehramt-Studium ist sie nicht direkt in die Schule gegangen. Durch Zufall sah sie eine Jobanzeige für "WeRoad", eine Agentur, die besondere Individualreisen anbietet. "Eigentlich hat so ein Job bei mir nicht gepasst. Das Referendariat ist sehr anstrengend", erinnerte sie sich. Trotzdem schickte sie eine Bewerbung ab und bekam eine Zusage als sogenannter Travel Coordinator. Bei "WeRoad" bucht man ein festes Reiseziel zusammen mit einer kleinen Gruppe aus Personen, die in der Regel zwischen 25 und 49 Jahren alt sind. Die Travel Coordinator wie Franziska suchen dann zusätzliche Erlebnisse raus, die perfekt auf die Teilnehmer zugeschnitten sind, und kümmern sich darum, dass es allen gut geht. Fast so wie eine Lehrerin, die ihre Schulklasse betreut.

Auch ein Regierungssturz hält sie nicht auf

Franziska (unten rechts) spricht fließend Spanisch und reiste vor einigen Jahren mit einer spanischsprachigen Gruppe nach Jordanien. (Archivbild) © PR/WeRoad "Ich kriege oft das Feedback, dass alle sich gut umsorgt und strukturiert fühlen - und das ist vermutlich ein typisches Lehrer-Ding", schmunzelte Franziska. Sie ist aber nicht einfach nur Reiseleiterin, denn sie fliegt an Orte, an denen spontan alles ganz anders ablaufen kann. Im Oktober begleitete die 30-jährige Reisende nach Madagaskar. Zwei Tage vor der Einreise wurde dort die Regierung gestürzt, Flüge wurden storniert, ab 18 Uhr gab es Ausgangssperren. "Ich hatte so zu tun, das alles zu organisieren", erzählte die Hallenserin TAG24. Trotzdem machte sie die Reise zu einem einzigartigen Erlebnis. Als Lehrerin unterrichtet sie Sport, Französisch und Spanisch. Auf Madagaskar sprach sie mit Einheimischen und lernte die Kultur hautnah kennen. "'WeRoad' schafft es auf fast jeder Reise, dass der Weg geschaffen wird, authentische Erlebnisse zu erleben", sagte Franziska. "Es besteht so viel Interesse, die Kultur wirklich zu erleben und das alles mitzumachen."

Franziska will den Schülern von ihren Reisen erzählen